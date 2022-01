‘Nightmare Alley’: Guillermo del Toro asegura que estrena su mejor largometraje

Sobran las razones para alabar la trayectoria del cineasta mexicano Guillermo del Toro. Es un tipo listo, con una visión sobre la fantasía muy propia y con sello de autor, además de ser un director tan estudiado como para traslapar el mundo geek de monstruos y bestias en un fenómeno pop.

Tras arrasar en la temporada de premios del 2018 con su película La forma del agua —una maravillosa fábula sobre la comprensión y la empatía a quienes son distintos a la mayoría—, Del Toro regresa al rodeo con su propia versión de Nightmare Alley, una novela de 1946 que ya había contado con su propia adaptación cinematográfica en aquella década.

Este jueves, el público costarricense podrá disfrutar de este filme, traducido como El callejón de las almas perdidas, el cual cuenta con un elenco de lujo y una destreza narrativa que no es fácil sacar de la cabeza una vez que los créditos aparecen en pantalla.

Por tanto, repasamos algunos de los puntos principales que hacen grande a este filme, de la mano del propio Guillermo del Toro, con quien compartimos una mesa redonda previo al lanzamiento de la película en Latinoamérica.

[ ‘Spencer’ llega a cartelera para preguntarse: ¿cómo recordamos a Lady Di? ]

Bradley Cooper y su rol protagónico

Bradley Cooper interpreta a Stanton Carlisle, el alma de la historia de 'Nightmare Alley'. Foto: IMDB

Paul Schrader, guionista de Taxi Driver y director de cintas como First Reformed, ha sido tajante: esta es la mejor actuación de Bradley Cooper en su historia gracias a Guillermo del Toro, quien de paso firma su mejor película.

La historia del filme es la siguiente: en la Nueva York de la década de 1940, el desafortunado Stanton Carlisle se hace pasar por un clarividente y mentalista. Utilizando los conocimientos adquiridos en una feria ambulante, Carlisle se abre su propio camino estafando gente de la élite estadounidense. Con la esperanza de obtener un gran botín, pronto trama un plan para estafar a un peligroso magnate.

El ascenso y caída de Cooper es la coraza de la película. En los primeros minutos Stanton es un tipo callado, que apenas dice dos frases en los primeros veinte minutos del filme. Pasa el tiempo en pantalla y se convierte en un maestro de la retórica y el engaño.

“Ha sido una fascinación personal poder al fin trabajar con Bradley Cooper”, dice Del Toro. “Es alguien extraordinario, a quien yo siempre había querido dirigir. Estoy muy satisfecho al ver el corte final y ver lo que logramos hacer juntos”, añade.

Sobre los cumplidos que ha recibido por su trabajo de director de actores, Del Toro se sonroja. “Es muy distinto recibir esos comentarios por parte de colegas que por parte de la crítica. Uno se siente muy pleno. Con total humildad debo decir que sí, siento que es mi mejor película y siento que sí puede ser la mejor actuación de Bradley Cooper”, comenta.

[ Estrenos 2022: Lady Di, Batman, Dumbledore, Mario y muchos más llegarán al cine ]

Willem Dafoe no falla: su rol como dueño de un circo de atracciones es crudo e inolvidable. Foto: IMDB

Un elenco en estado de gracia

Existe un gran temor cuando, al anunciar un filme, se conoce que estará lleno de estrellas. En Nightmare Alley, son muchísimos los grandes nombres que integran el filme.

Además de Cooper, el elenco se completa con Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn. Como en un concierto sinfónico perfecto, Guillermo del Toro afinó a todos sus intérpretes y el resultado es más que satisfactorio.

“Esta es una película que luché por mucho tiempo para lograr hacerla. Quería aprovechar las condiciones de contar con un elenco tan maravilloso”, comenta el director mexicano.

[ ‘The French Dispatch’ de Wes Anderson, un festejo al arte de contar historias ]

Un giro en la carrera del propio autor

Al leer la sinopsis del largometraje, sorprende no encontrar bestias ni criaturas fantásticas. Nightmare Alley representa un cambio en la filmografía de Del Toro, quien con películas como Hellboy, La forma del agua, El laberinto del fauno y Crimson Peak había ofrecido su propia mitología fantástica. Este estreno se concentra más en el drama sobre el ascenso y caída de un personaje.

“Pero yo siempre he dicho que mis películas quieren hacer notar que el peor monstruo es el ser humano”, apunta Del Toro ante esta observación, “y en esta película sí que hay monstruos, solo que no con la forma que siempre los he retratado”, agrega.

Un romance cocido a fuego lento se presenta entre los personajes de Bradley Cooper y Rooney Mara. Foto: IMDB

Un remake con aliento propio

Guillermo del Toro asegura que hacer un remake no implica quedarse sin ideas. El mexicano es conocido por sus guiones originales, pero en esta ocasión prefirió adaptar nuevamente la novela de William Lindsay Gresham.

“Pero yo no quería darle el tono de noir, de cine negro. Yo quería hacer algo más contemporáneo, con los problemas que nos aquejan hoy y creo que eso diferencia a esta versión de la adaptación que se hizo en los cuarenta”, apunta.

[ Las series del 2022: ‘El Señor de los Anillos’, ‘House of the Dragon’, ‘The Last of Us’ y mucho más ]

Póster oficial de 'Nightmare Alley', traducida al español como 'El callejón de las almas perdidas'. Foto: IMDB

El doloroso final

No hay forma de salir de la función de Nightmare Alley sin un nudo en la garganta. El final, que presenta un primerísimo plano de Bradley Cooper, es devastador. Por supuesto que la sorpresa queda para la sala de cine, pero la forma en que Del Toro construye la tragedia de Stanton Carlisle tiene una gran recompensa. “Por la cantidad de emociones que genera esta historia fue que quise hacer la película”, finaliza el director.