Las series del 2022: ‘El Señor de los Anillos’, ‘House of the Dragon’, ‘The Last of Us’ y mucho más

El 2022 se asoma con un botín de series que pretenden expandir universos. Nuevos títulos derivados de Game of Thrones, Star Wars y el universo cinemático de Marvel protagonizarán la conversación en cuanto a series se refiere, con historias que fanáticos habían pedido desde hace mucho tiempo (como Obi-Wan Kenobi) hasta sorpresas, como Ms. Marvel.

Además, adaptaciones de videojegos emblemáticos como The Last of Us y Halo también entran en el radar de novedades para los próximos doce meses. Realizamos un listado sobre algunos de los estrenos de televisión y streaming más relevantes.

'Obi-Wan Kenobi', 'House of the Dragon y el regreso de 'Euphoria' son algunos de los títulos que más expectativa despiertan para el 2022. Foto: HBO y Disney.

Euphoria

El 10 de enero llega la segunda temporada a HBO de la aplaudida serie protagonizada por Zendaya, con seis episodios para conocer el destino que le espera a Rue tras su ruptura amorosa, así como con su enfrentamiento al abuso de sustancias. Estrenará en HBO MAX en la misma fecha.

La serie 'Euphoria', del canal HBO, es protagonizada por la actriz Zendaya y producida por el reconocido músico Drake. Fotografía: HBO. (HBO para la Nación)

Peacemaker

James Gunn encontró una especial fascinación con el personaje que encarnó John Cena en su bien recibido filme El Escuadrón Suicida. Durante la pandemia escribió toda una historia sobre este antihéroe, cuya serie llegará a HBO MAX el 13 de enero.

El Señor de los Anillos

La serie de 'El Señor de los Anillos' nos contará eventos previos a los ocurridos en el primer filme de la trilogía. Foto: Archivo

La ambiciosa serie de televisión de El Señor de los Anillos, producida por Amazon Studios, narrará las historias que sucedieron antes de los acontecimientos que vimos en el filme La Comunidad del Anillo. Esta mega producción promete revivir la historia creada por J. R. R. Tolkien de gran forma, dejando atrás las malas sensaciones que despertó la controvertida trilogía de El Hobbit. Estrenará el 2 de setiembre en Amazon Prime Video.

House of the Dragon

Daenerys Targaryen fue gran representante de su casa en 'Game Of Thrones'. Ahora sus ancestros tendrá su propia serie. Foto: HBO. (HBO)

Juego de Tronos dejó un insípido sabor tras el cierre de su octava temporada. Aún así, HBO revive este universo con una serie ambientada en la casa Targaryen. Este título está ambientado 200 años antes de todos los acontecimientos que conocimos en la serie original. Aún se espera fecha de estreno pero sí se espera que ocurra en el 2022.

Obi-Wan Kenobi

Tendremos más aventuras del maestro Kenobi con su propio spin-off. Foto: Disney

El querido maestro jedi, interpretado por Ewan McGregor en las precuelas de Star Wars, regresa con su propia aventura. En un golpe directo a la nostalgia, Disney+ apuesta con todo por este spin-off del universo que tantas alegrías le ha traído con El mandaloriano. La fecha de estreno aún no se conoce.

She-Hulk

La actriz Tatiana Maslany ofrecerá la historia de orígenes de este nuevo personaje de Marvel, que se acompañará de Mark Ruffalo en su habitual rol de Hulk. Será un estreno de Disney+, y pronto se anunciará el día de su lanzamiento.

The Last of Us

El único vistazo que hemos tenido de la serie de 'The Last of Us', inspirada en el juego de Sony. Foto: HBO

Pocos videojuegos han alcanzado la trascendencia lograda por la historia de Ellie y Joel, dos sobrevivientes en un mundo apocalíptico. Su épica historia será adaptada por HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey, y la serie homónima será estrenada en algún momento del 2022.

Better Call Saul

'Better Call Saul' llegará a su final. Fotografía: AMC para La Nación (AMC para La Nación)

Protagonizada por Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Jonathan Banks y Michael Mando, la sexta temporada de esta precuela de Breaking Bad se estrenará en el primer trimestre de 2022, según reveló Variety. Con un total de 13 episodios, será la última entrega de la serie y en Costa Rica se podrá ver por medio de Netflix.

Sex Education

Otis es el alma de 'Sex Education', una serie de televisión británica creada por Laurie Nunn. Foto: Netflix

Después de una irregular tercera temporada, Netflix continuará apostando por su drama juvenil por excelencia. El colegio Moordale tendrá más aventuras con Otis y compañía para finales de setiembre de este año.

Lupin

Las historias detectivescas de 'Lupin' volverán con una nueva temporada. Foto: Netflix

Bastaron diez episodios de esta serie, inspirada en el astuto ladrón creado por Maurice Leblanc, para que se colocara entre las favoritas de Netflix. La compañía ha prometido una nueva temporada para el 2022.

Ozark

La serie, que se ha convertido en una de las más fascinantes historias originales de Netflix, afronta el final de su historia con el estreno de su cuarta temporada. Sus capítulos finales serán dividos en dos tantas de siete episodios. La primera llegará a la plataforma el 21 de enero del 2022.

Stranger Things

Eleven se roba las luces en 'Stranger Things'. Fotografía: Netflix para La Nación (Netflix/Courtesy of Netflix)

Después de la buena acogida que tuvo su tercera temporada, Stranger Things continúa su camino y tendrá una nueva entrega. Falta que Netflix confirme la fecha de estreno para las aventuras de Eleven y la pandilla.

Halo

El videojuego 'Halo' tendrá su propia serie en el 2022. La franquicia tiene legiones de fanáticos en el planeta. Foto: Stephen Brashear (Stephen Brashear)

Halo, el shooter por excelencia de Microsoft, finalmente tendrá una serie, en la que se contarán las odiseas de Master Chief, el protagonista del mítico videojuego de Xbox. La interpretación del súper soldado está a cargo del actor Pablo Schreiber, quien fue Nick Sobotka en la temporada 2 de The Wire. Se estrenará por medio del servicio Star+.

The Crown

Con las primeras imágenes ya entre manos, falta aún por confirmar la fecha de estreno de la nueva temporada esta aclamada serie de Netflix. La actriz Imelda Staunton (Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter) será la nueva monarca y la encargada de llevar el peso para el final de la serie.

Élite

Siguen los dramas de Las Encinas con una quinta temporada de Élite, una de las series españolas más exitosas en Netflix. Estos nuevos episodios tendrán a la actriz argentina Valentina Zenere (de Las chicas del cable) y el actor brasileño André Lamoglia (de Juacas).

'Élite' ha sido todo un éxito entre las producciones de habla hispana en la plataforma. Fotografía: Netflix para La Nación (Manuel Fernandez-Valdes/Netflix para La Nación)

Ms. Marvel

Aunque iba a estrenarse a fines de 2021, la revista Variety confirmó que esta serie juvenil de la franquicia Marvel, centrada en la superheroína Kamala Khan, se estrenará en el primer trimestre de 2022 en Disney+. Iman Vellani encarnará a la protagonista de la serie, una adolescente que admira a los Vengadores y logrará conseguir poderes.

The Marvelous Mrs. Maisel

Amazon Prime Video confirmó la noticia de que habrá una cuarta temporada de la galardonada serie protagonizada por Rachel Brosnahan. Llegará el 18 de febrero a la plataforma.

Vikingos: Valhalla

Finalmente llega el spin-off de la serie de culto Vikingos. Netflix emitirá en exclusiva esta nueva producción, que nos transportará un siglo después de los sucesos vistos en el show original. Estará en la plataforma el 25 de febrero.

Los Bridgerton

En la segunda temporada de esta serie, Anthony (Jonathan Bailey), el primogénito de la familia, será el protagonista, en conjunto con su amada Kate Sharma (Simon Ashley). Llegará a Netflix el 25 de marzo.