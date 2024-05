Cartaginés atado de manos para realizar el cambio que desea su afición

En Cartaginés tienen clarísimo lo que quieren hacer apenas termine el Torneo de Clausura 2024. Si fuera por el presidente Leonardo Vargas, sacaría a 10 o más futbolistas de su equipo. La afición clama por la misma medida, pero el gran problema de los brumosos es que están atados de manos para hacerlo.

Cartaginés se ubica en el noveno lugar del Torneo de Clausura 2024, a falta de una fecha para el cierre. Los brumosos apenas ganaron cuatro partidos en el semestre. (Rafael Pacheco Granados)

Por más que Vargas es el dueño del equipo, no puede quitar a muchas figuras que tuvieron un nivel muy por debajo del esperado o que a su parecer, ya cumplieron un ciclo en el club.

¿Cuál es la razón de este problema?

Muy sencillo: solo cinco jugadores terminan contrato y en el club no están en la capacidad económica para indemnizar a otros integrantes del plantel si se rompe el contrato unilateralmente. Así de claro fue el jerarca de los blanquiazules.

“No tengo la posibilidad de hacer muchos cambios, no voy a engañar a nadie, porque hay jugadores con contrato. Tendré que analizar situaciones económicas con mis hijos y tomar las mejores decisiones. Tenemos un mal que todos ven en la cancha y debemos de quitarlo, si no, esto no va a caminar”, indicó el presidente el fin de semana anterior.

Además, confesó: “Cartaginés no tiene el poderío de quitar 10 y traer 10 o quitar 15 y traer 15. Deberíamos dejar ir muchos jugadores que no sienten compromiso con el club. Hay muchos que dicen cosas, pero las acciones hablan”.

La lista de los que quedarán libres al finalizar el Torneo es corta: Aubrey David (finaliza préstamo del Aucas de Ecuador), José Gabriel Vargas, Kenneth Cerdas, Jossimar Méndez (finaliza préstamo del Herediano) y Bryan Cordero. Por el momento, solo está confirmada la salida de Cerdas.

El conjunto de la Vieja Metrópoli estuvo muy lejos de lo que se esperaba, al punto de que su rendimiento es del 30%, apenas ganó cuatro partidos de 21 en el semestre, no clasificó a las semifinales del Clausura 2024 y tampoco se dejó un boleto a la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Todo este caos deportivo provocó un impacto muy fuerte en las finanzas, que hace aún más complejo realizar una reestructuración. Según la dirigencia, no llegaron a recaudar ni el 40% de lo presupuestado en taquillas y tampoco entrará dinero por participar en Concacaf.

“Lo que más me molesta de todo es la falta de compromiso y de responsabilidad de algunas personas en el día a día del club. Nosotros somos responsables con todos los compromisos que hemos adquirido y hemos cumplido, pero no sé en el futuro cómo nos irá, porque este torneo fue nefasto para el Cartaginés”, añadió Vargas.

Si los centenarios pretenden hacer muchos movimientos, deberán negociar y no les saldrá barato.

Muchos conflictos por resolver en el Cartaginés

El Cartaginés tiene muchos frentes que atacar antes del inicio del próximo campeonato. Sin embargo, hay dos temas que parecen ser los más complejos: futuro de Marcel Hernández y de Carlos Barahona.

Marcel Hernández acumula seis goles en el Torneo de Clausura 2024 y es el máximo goleador de Cartaginés en el semestre. (Rafael Pacheco Granados)

La relación entre el presidente Leonardo Vargas y Hernández se rompió. Incluso, el jerarca señaló que el goleador es perjudicial para el equipo y lo quiere fuera. Sin embargo, el futbolista tiene contrato hasta finales del 2026 y no está dispuesto a renunciar a lo que firmó.

La novela entre el cubano y la dirigencia de seguro tiene varios capítulos más por escribirse y no está claro si el atacante se marchará si es que llega una oferta o si lograrán un acuerdo para cortar la relación.

Así mismo, está el caso de Barahona, quien tiene vínculo hasta finales del 2025, pero externó su deseo de irse del conjunto de la Vieja Metrópoli. El defensor de 21 años tiene siete partidos sin ser convocado, sin embargo, no lo dejarán marcharse gratis.

Vargas y sus hijos tienen mucho trabajo por hacer y saben que les esperan muchas complicaciones.

“Hay que enfocarnos en el nuevo Cartaginés, porque tenemos que sacar esto adelante. El trabajo por hacer es muy grande y vamos a ver hasta dónde nos alcanza, pero sino, lo haremos poco a poco. Cartaginés va a ser lo que fue hace dos o tres torneos atrás”, indicó el jerarca.

Para terminar, aún no está claro si Greivin Mora continuará como técnico o si deberán buscar un nuevo entrenador que se haga cargo del equipo.