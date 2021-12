Jeaustin Campos da su versión de la renuncia el preparador de porteros Miguel Segura

Jeaustin Campos aseguró que él no estaba en el camerino cuando supuestamente Miguel Segura renunció al Herediano, aunque dos días después se reincorporó a los entrenamientos. (Rafael PACHECO GRANADOS)

La controversia de la renuncia y posterior reincorporación del preparador físico del Herediano, Miguel Segura, tras el duelo de vuelta de la semifinal ante el Saprissa, fue un asunto del cual el técnico Jeaustin Campos no se dio cuenta, según expresó este martes en conferencia de prensa.

Así lo explicó Jeaustin, al señalar que no estuvo en el camerino en el momento que se habría dado el incidente con el entrenador de porteros, al indicar que él no estaba presente en aquel momento, previo al compromiso ante el conjunto morado..

Además fue enfático al señalar que él toma las decisiones en el cuerpo técnico, en relación a la titularidad del portero Esteban Alvarado en el segundo compromiso de semifinales, frente a los saprissistas, donde dejó en el banco a Bryan Segura, luego que había sido el estelar en 20 compromisos en el Torneo de Apertura.

Los florenses se preparan para el arranque de la final nacional ante el Saprissa, este jueves a las 6 p. m. en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe

La decisión de Campos, de darle la titularidad a Alvarado, habría molestado al preparador de porteros quien incluso se marchó del estadio Coyella Fonseca de Guadalupe, aunque dos días después todo lo aclaró con Jafet Soto y se reincorporó a su puesto

Igual se rumoró que el meta Bryan Segura habría pedido el finiquito y salir del club, situación que el mismo guardameta desmintió en sus redes sociales.

“En relación a Miguel (Segura) yo no estaba en el camerino, con toda la honestidad lo digo, no me di cuenta si pasó a no pasó algo. No hablé con él. Cuando yo llegué mi cuerpo técnico estaba hablando, no pasó a más”, maniestó Campos ante la consulta.

“No ví absolutamente nada, no puedo decir que pasó algo en el camerino. Seguimos con el partido y ya después ustedes tuvieron la información en el comunicado de prensa. El comunicado fue explícito, muy puntual.”, añadió.

El estratega volvió a insistir, como lo hizo luego del compromiso ante los morados, que las decisiones de quién juega y quién no son exclusivamente de él, por lo que le extrañó las consultas.

”Acá la toma de decisiones, obviamente como lo dije desde el principio de mi carrera: Mía la responsabilidad, mía la decisión. Al final no entiendo por qué a nivel de medio se hizo mucho más de lo que pudo haber parecido”, señaló Campos.

“Ese día tampoco jugó (Luis Miguel) Franco y había venido de titular y en algún otro momento sacamos a un jugador por cuestiones tácticas por una decisión mía y tampoco se habló tanto”. afirmó.

En el Apertura 2021 Segura había firmado su mejor campaña con 20 partidos jugados, para 1.916 minutos disputados, mientras que Alvarado apenas tenía 29 minutos en cancha, antes del duelo frente a los morados. Había debutado frente al Sporting en la última fecha de la fase regular, cuando ingresó en sustitución de Luis Alejandro Barrientos.