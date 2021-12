Jeaustin Campos: ‘Tuvimos cuatro partidos para saber cómo está jugando nuestro rival’

Semifinal Heredia vs Saprissa El estretega del Herediano, Jeaustin Campos, buscará frenar el bicampeonato del Saprissa. (Jose Cordero)

Después quedarse en la semifinal, el técnico Jeaustin Campos y el Herediano están listos para afrontar el primer partido de la gran final ante el Deportivo Saprissa, que dejó en el camino a Alajuelense, este jueves a partir de las 6 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás.

Los florenses, luego de una semana de espera confían en dejar atrás los errores del primer compromiso frente a los morados, donde salieron goleados 3-0 y esperan tener las armas para sacar un buen resultado ante los capitalinos

¿Cómo se preparó el equipo durante el parón?

En realidad fue una semana larga como decimos. Los jugadores tuvieron dos días libres y aprovechamos para recuperarlos, pues sabíamos que la final se jugaría jueves y domingo. Aprovechamos para corregir los detalles de la última serie para mejorar para la final.

¿Tiene el once titular definido, jugará Esteban Alvarado?

Estamos perfilando un once que no se sale mucho de lo hemos venido jugando en los últimos partidos. No se hecho menor cosa en los últimos 15 partidos disputados. Vamos a escoger el mejor once

¿Puede darse algo negativo por el parón que una semana?

No sé si hay algo negativo. Hemos venido trabajando. Siempre dije que no por estar invictos éramos el mejor equipo y tampoco somos el más malo cuando perdimos. Lo que necesitamos es mantener el equilibrio, así como la emoción y la razón. Para eso estamos trabajando y debemos tener claro el raciocinio para lograr nuestros objetivos.

Después de la derrota en semifinal ante Saprissa usted había dicho que el funcionamiento de los morados era sencillo. ¿Cómo hacer corto circuito en su funcionamiento para sacarle provecho?

Lo que decía, es que lo positivo que había tenido Saprissa era en base a la sencillez de su juego, no era menospreciarlos. En base a su juego simple, su movilidad, su dinámica, por algunos sectores, todo eso le dio mucho rédito y así lo vimos contra Alajuelense. Tiene jugadores que en el uno contra uno tienen mucha capacidad, no estamos tratando de minimizarlos. Vamos a intentar provocar ese corto circuito y poder quedar un una situación ventajosa. Hemos analizado al rival y tuvimos cuatro partidos, en 15 días lo suficiente para saber cómo está jugando nuestro rival.

¿Cómo sacarle ventaja a la experiencia que ha adquirido en finales anteriores?

Siento que lo que uno debe transmitir esa experiencia con convicción y seguridad, de parte del cuerpo técnico. Es fundamental para que los muchachos sepan que les intentaremos dar las mejores herramientas para ganar el campeonato, por lo que hemos trabajado fuerte durante estos tres meses, con el fin que ellos lo puedan plasmar en el campo.

¿Qué tan difícil es plasmar el once ideal con la cantidad de jugadores que hay en el equipo?

Desde el primer día fue así. Hay muchísima calidad es un aprieto en que me ponen en cada juego, el grupo unido compenetrado y la decisión se complica partido a partido. En el inicio de mis labores en el Herediano dije que era un lujo estar en la banca, era complicado sacarlos 18 jugadores, pero lo hemos intentado manejar de la mejor manera.

¿Cuál es la clave para ganar las series finales?

Siempre, desde el principio, me encomiendo a Dios para que me la sabiduría para tomar las mejores decisiones, el resto es algo que también nos enfocamos en el análisis de cómo ataca el rival, cuáles son las debilidades, la lectura de la previa del juego lo que puede hacer el rival y también me ha tocado tomar decisiones difíciles en el compromiso y gracias a Dios nos ha ido bastante bien. El estar siempre analizando los pequeños detalles, las fortalezas del rival de cómo podemos hacer daño.

¿Qué cambiar y que aprendió del primer partido de semifinal en la cual perdió ante Saprissa?

Volvemos a la parte emocional. Desde el punto emocional un 3-0 golpea. No digo que merecíamos ganar, pero cómo se dio el juego fueron errores de bulto, muy puntuales en los que los detalles que habíamos conversado en la previa tenían que darse. Tuvimos ciertas falencias que fueron graves que no se puedan dar en una final en las cuales hemos venido trabajando. Más allá de eso Saprissa hizo su juego, merecieron ganar, aunque quizás el marcador fue más grosero de lo que esperábamos, por lo que el equipo ha entendido lo que sucedió en esos partidos y la sed de revancha de estas series.

Cuando Saprissa ganó su última bicampeonato usted fue el entrenador. ¿Que le representa ser el técnico que hoy puede evitar?

Como decía Jorge Alarcón, mi gran amigo; nunca se nos va a quitar la cruz de la parroquia. Siempre mi trayectoria está ligada al equipo que hoy es mi rival. Soy profesional, vine a ganar el campeonato, con el respeto de todos los rivales, vine a trabajar en la institución que representó hoy, es una curiosidad no le ponemos mente, más allá que son datos estadísticos.