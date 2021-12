Iñaki Alonso le sigue colocando el cartel de favorito a Herediano sobre Saprissa

¿Dónde marcó la diferencia y le sacó ventaja a Herediano?

Son partidos de detalles, en los que trabajar con mucha humildad, ser un equipo comprometido y solidario es la clave. Estamos en una situación en la que Herediano sigue siendo el favorito, porque es el campeón (primera vuelta).

”Hemos manejado muchos registros buenos, porque conseguimos un gol en balón parado, otro en ataque posicional desde nuestra defensa y conseguimos el tercero en transición ofensiva. Me pone contento, porque es lo que estamos trabajando.

”Sin embargo, esto es fútbol y no se puede sacar el pecho, porque te lo pueden hundir. Nos quedan 90 minutos o más, así que hay que tener mucha humildad y trabajo, porque no se ha ganado nada”.

¿Mariano Torres y Ricardo Blanco estarán para el domingo?

Era optimista con Mariano, forzamos el martes, pero no se sintió bien y ante esto tenemos gente que puede jugar. Torres es nuestro capitán, es un jugador determinante y de mucha calidad, pero debe sentirse al 100%. Mientras que Ricardo arrastraba molestias en la espalda, lleva tiempo con esto y pese a que le dimos descanso ante Guanacasteca, en el último entrenamiento pasó algo y como no se sintió bien, me dijo en la mañana antes del partido que no estaba al 100% y pusimos a Sergio Céspedes.



¿Qué tan complacido sale con Sergio Céspedes y Marvin Angulo?

Estoy contento, pero por la respuesta del equipo, por la personalidad y porque ante la adversidad nadie se lamentó. No pusimos excusas y la semana ha sido así. Céspedes y Angulo hicieron un gran partido, pero es que todos han competido, desde los que jugaron, los que estaban en la banca y los que no estuvieron nos empujaron.

”Quiero reconocer a la gente que me ayuda en el día a día en el club, porque no es fácil venir a un país nuevo, a una liga que venía lanzada y cuando había mucha presión”.

¿Qué le demostró su equipo en cuanto a la personalidad?

Poco a poco me voy empapando, trato de leer y ver videos. Un entrenador debe saber claramente en qué contexto está, en qué club está y los valores que representa la institución. Ahí lo único que puedo hacer es agradecer a los chicos por ese ADN saprissista, ganador y de no rendirse hasta el final.

”Fuimos mejores en la primera parte de la eliminatoria, pero sabemos las dificultades que tendremos en la vuelta y Herediano sigue siendo el campeón”.

¿Nota algo distinto en sus jugadores en esta serie?

La bandera que debemos de tener es la de la humildad. Tenemos todo el respeto del mundo con Herediano, porque hablamos de un gran equipo y basta con ver el 11 que ponen en cancha y los que quedaron fuera, para darse cuenta que es una gran plantilla.

”Vengo del País Vasco, donde está el Athletic de Bilbao con el 100% de los jugadores vascos y acá en Saprissa el 80% o más son futbolistas nacidos en la cantera morada. Esto es un valor y un plus que debemos cuidar, mimar y hacer que los chicos sigan mejorando y creciendo. Esto es trabajo de la gente que está en el fútbol base”.

¿Qué tan definida está la serie con Herediano?

La serie es la que es. Acabamos de ganar un partido más, estamos satisfechos, pero ya las he vivido de todos colores en mi carrera y se sabe que hasta el final, hasta el último minuto de los dos partidos se define todo. Así que tranquilidad, pies en la tierra y trabajar bien estos dos días, porque se viene un partido durísimo.

¿Cuál es el planteamiento ideal para la vuelta?

Los ritmos del partido son claves y es fundamental hacer un gol fuera de casa. Si logramos esto, la eliminatoria se puede encaminar. Sin embargo, al igual que nosotros hicimos tres goles, el rival los puede conseguir si se tiene un mal día, si no se está bien metido en el partido. Es un tema de planteamiento, actitud y saber que debemos competir.

¿Cuánto le ayuda el tener jugadores de experiencia que son guías en este tipo de instancias?

Los de experiencia y sobre todo los buenos, hacen diferencia. Tenemos jugadores con recorrido, pero que ayudan a mejorar día a día en el camerino. Sé que los que no juegan se enfadan, pero estoy contento con ellos y tienen ese plus de esa lectura de los partidos y de los momentos.