Dólar se encarece por expectativa en cambio en tasas de interés

La merma en la abundancia de divisas en el mercado favoreció los más recientes aumentos en el tipo de cambio del dólar, el cual experimenta un leve incremento desde finales de abril. Este martes 7 de mayo, el precio de la moneda estadounidense continuó subiendo y cerró en ¢512,01, es decir, ¢0,70 más que los ¢511,31 del lunes 6.

Esta menor disponibilidad de dólares se refleja en los superávits en las ventanillas de los intermediarios cambiarios que resultan de la diferencia entre las compras y las ventas que ejecutan las entidades con el público. También se nota en los montos negociados en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Por tres semanas consecutivas, el superávit semanal en las ventanillas de los bancos se situó por debajo del promedio de las últimas 52 semanas, que fue de $138,96 millones. La reducción en la cifra de dólares que queda en manos de las entidades producto de las transacciones con sus clientes es más notable desde finales de abril.

Entre el 15 y el 19 de abril, los intermediarios cambiarios se quedaron con $137,2 millones. Ese monto cayó hasta $60 millones para la semana del 22 al 26 de ese mismo mes, y registró un nuevo descenso del lunes 29 al viernes 3 de mayo, al llegar a los $26,3 millones. Esta última es la cuarta cifra de superávit semanal más baja en el último año.

En relación con los montos negociados en el Monex, de las últimas 15 sesiones en este mercado solo en cinco se superó el promedio diario del último año, que es de $39,81 millones, mientras que en las 10 restantes la cifra transada fue menor en al menos $9,9 millones.

Miguel Cantillo, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), mencionó que algunos agentes económicos han optado por tener más de su dinero en dólares ante un cambio en las tasas de interés, lo que pudo incrementar la compra de divisas en ventanilla.

Esta dinámica también reduce los montos que son llevados al Monex pues las entidades financieras deben transar sus excedentes de divisas a ese mercado. Cantillo también añadió que a partir de mayo los volúmenes de dólares suelen ser menores en contraste con marzo y abril.

Por su parte, Pablo González, analista económico de Mercado de Valores, explicó que este menor exceso de dólares en el mercado propicia el aumento en el tipo de cambio, cuya cotización viene subiendo aproximadamente desde mediados de abril y se mantiene al alza en lo que va de mayo.

Para el martes 7 de mayo el precio del dólar en el Monex cerró en ¢512,04, lo que representa un aumento de ¢0,70 respecto al lunes pasado, cuando se ubicó en ¢511,31, y de ¢2,85 en comparación con los ¢509,19 del martes anterior. Este valor también es mayor en ¢10,15 respecto a la cotización más baja del año, que se alcanzó el 18 de abril.

William Porras, economista especializado en mercados cambiarios, explicó que el aumento en el precio del dólar se debe a un cambio en las expectativas a corto plazo por parte de administradores de fondos e inversionistas. Ellos anticipan que las tasas de interés en colones bajarán a un ritmo más rápido que las tasas en dólares.

Porras comentó que también se observa una disminución en la oferta de divisas en el mercado. El economista señaló que los generadores de dólares podrían estar guardando sus divisas hasta cuando realmente necesiten cambiarlas debido al estímulo generado por las subidas consecutivas en el tipo de cambio.

En el Banco de Costa Rica (BCR) afirmaron que han percibido una leve disminución en el superávit de las ventanillas, lo cual, explicaron, es consistente con la finalización de factores estacionales que impulsan la oferta de divisas. La entidad confirmó que bajaron los montos que llevan al Monex debido a la atención de requerimientos de compra y venta.

Por su parte, José Antonio Vásquez, director corporativo de Finanzas del Banco Nacional, aseguró que los superávits se mantuvieron muy estables durante las últimas semanas, pero afirmó que fueron un poco menores en los primeros meses del 2024 respecto al 2023.

Él añadió que los montos llevados al Monex por el Banco Nacional están correlacionados con estos superávits de sus ventanillas, con lo cual la cifra no se ha reducido y, debido a los volúmenes más bajos negociados, la participación del BN aumentó en este mercado.

Presión al alza

Aunque el incremento en el precio de la divisa es una observación de corto plazo y en ocasiones anteriores el precio ha tendido a mostrarse volátil, González consideró que es probable que se mantenga ligeramente esta tendencia, al menos durante los trimestres centrales del año, pero enfatizó que podría revertirse hacia finales del 2024 ante la llegada de más turistas al país.

Este especialista considera que es posible que se observen mayores signos de estacionalidad en esta parte central del año, vinculada a factores como la temporada baja del turismo, a excepción de lo que ocurrió el año pasado, cuando dicha tendencia no fue tan marcada.

El precio del dólar también podría recibir presiones al alza por el incremento en la demanda generado por un mayor apetito de los inversionistas por esta moneda. Esto se debe al diferencial de tasas de interés entre el colón y monedas como el dólar, ocasionado por la reducción en la tasa de política monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Este margen tiene como consecuencia que el premio por invertir en colones sea negativo, lo que crea un incentivo para que los inversionistas demanden más dólares. Según el BCCR, algunos instrumentos de inversión en moneda nacional ofrecen tasas de interés hasta 200 puntos base por debajo de las tasas de las opciones disponibles en dólares.

González agregó que otro factor que también puede incidir es un eventual aumento de la demanda de divisas por parte de las operadoras de pensiones en medio de una recomposición de sus portafolios de inversión, debido a nuevas regulaciones en este sector.

Banco Central reduce sus compras

En este contexto de menor disponibilidad de dólares, el Banco Central también redujo su intervención en el mercado pues desde el 19 de abril solamente ha comprado $5,55 millones para alimentar sus reservas monetarias internacionales. Este mecanismo de intervención ha sido una de las herramientas utilizadas por el emisor para suavizar la caída en el precio del dólar.

Desde entonces, el Banco Central solo ha participado en el mercado para satisfacer necesidades del Sector Público No Bancario (SPNB). González explicó que la oferta en el Monex encuentra demanda privada, por lo que el ente emisor no necesita ejercer una mayor intervención, al no haber espacio para esas compras adicionales de dólares.

La Nación consultó al BCCR con cuánta prudencia debe manejar las intervenciones por cuenta propia cuando el mercado muestra una menor abundancia de divisas, pues semanas atrás anunció que repondría alrededor de $1.000 millones de reservas relacionados con el pago del préstamo al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.