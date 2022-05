Hermanos Miguel Ajú y Yael López vivieron noche especial con ovación del liguismo al joven portero

Yael López y Miguel Andrés Ajú fueron titulares en el partido en el que Alajuelense venció a San Carlos con un gol del juvenil Bryan Samir Félix. (Jose Cordero)

Miguel Andrés Ajú volvió, fue titular, al igual que su hermano Yael López, pero verse juntos en la cancha no fue lo único especial para estos futbolistas que hace unos años descubrieron que eran hijos de Nisson Perea.

El arquero le negó el grito de gol a San Carlos con varias intervenciones oportunas, pero la más determinante se produjo cuando le desvió un penal a Álvaro Saborío.

“A ‘Sabo’ lo tuve como compañero, costaba detenerle un penal en los entrenamientos, era un objetivo para mí, era una meta para mí. Lo estudiamos antes del partido, durante la semana con Wardy (Alfaro), en el trabajo que hace mi preparador de porteros y era una revancha. Sabo en Jicaral me había metido uno y esta vez quería pararlo yo y estoy muy contento”, expresó Miguel Ajú.

Cuando eso ocurrió, el liguismo lo ovacionó y empezó a corear su apellido a una sola voz.

Eso pasaba ante la mirada de su hermano Yael, ese lateral que no ha tenido tanta regularidad, pero que estaba contento, porque de nuevo le llegó una oportunidad y siente que la aprovechó.

“Aquí hay que ganar siempre, nos gusta competir. Hay jugadores que no venían siendo regulares, me incluyo. Hacemos un gran partido y felicitarlos a todos, a los más jóvenes también como Rashir Parkins, como Samir Félix que entra y anota. Estoy feliz por ellos, por mi hermano que juega, tapa un penal que nos da prácticamente el triunfo y nos da un impulso para ir a buscar el partido”, relató Yael López.

Los hermanos coinciden en que el aspecto mental ha sido clave y contaron cómo lo están trabajando.

“Nos han ayudado dos psicólogos, Christian (Rodríguez), que ya no está con nosotros, y ahora Felipe Camacho. Nos han ayudado mucho para creer, para confiar, para potencializar nuestro juego, el de cada jugador individualmente. Así que ese ha sido un pilar clave en este tiempo que tenemos de trabajar con él y esperamos seguir sumando”, apuntó López.

Mientras, el guardameta hizo una confesión: “Siempre he trabajado y he tenido perseverancia, estoy con psicólogo tres veces por semana. Emiliano Martínez, el argentino, dijo que el psicólogo era importante”.

Además, Ajú comentó que trabaja mucho en el foco de atención y que repasan libros de Rafael Nadal y de Kobe Bryant, por ejemplo.

El portero tiene total confianza del liguismo y eso es algo importante para él.

“Sí, lo noto, un sentimiento muy lindo, estoy agradecido con esta gran afición, para mí es la afición más grande de este país, la que nunca falla, la que siempre está y se los agradezco a ellos. Este partido va para ellos”, reseñó Ajú.

Del juego indicó que la Liga se enfrentaba a un rival difícil y destacó que “somos profesionales, tenemos ética como profesionales”.

“Es trabajar, no darse por vencido, quitar esos saboteadores que hay en la mente, esos malos pensamientos. Una vez los tuve y, la verdad, agradecerle a Cristian, el psicólogo que estuvo acá, que ya no está, pero agradecerle a él, a mi mamá, a las personas que siempre me han apoyado”, insistió el arquero. Añadió que tener como compañero a Leonel Moreira es algo que lo hace crecer a diario.

Por su parte, su hermano Yael dijo sentirse muy feliz y muy orgulloso de Ajú.

“Sé lo que ha trabajado, lo que se codea con un gran portero también, que es Leo. A él le ha servido mucho para madurar en su juego y me alegro por él, por la titularidad, por haberle dado el triunfo al equipo prácticamente, porque de ahí viene un impulso anímico muy grande para nosotros. Me alegro de verlo lograr cosas importantes y aquí estamos apoyándonos siempre, entre los dos”.

Luego el propio Albert Rudé emitió un criterio sobre el arquero que contabiliza 661 minutos en este Clausura 2022.

“Miguel Ajú es un porterazo, cuando él estaba en Jicaral lo estábamos siguiendo, como a todos los jugadores que tenemos prestados los vamos siguiendo y sabíamos que estaba haciendo un trabajo impresionante. Por eso decidimos que volviera, para ayudarnos y realmente estamos muy contentos de que ese trabajo que está haciendo se pueda ver reflejado en el campo y nos hace muy felices”, opinó el técnico español.

El rendimiento de Ajú también abre el debate sobre por qué el peso del marco recae sobre Moreira y no se alterna más la portería.

“Los tres porteros que tenemos, porque no nos olvidemos de Bayron Mora que es un porterazo, ha tenido como nueve o diez partidos sin encajar gol con la U-20, tenemos tres porterazos que entrenan muy bien. Nosotros nos estamos inclinando por Leo Moreira por la experiencia que tiene”, respondió Rudé.

Y añadió: “Estamos tratando de ayudar al máximo a los otros porteros y darles la oportunidad cuando podamos para que sigan creciendo y sabemos que son porteros que en una institución como esta pueden tener lugar por su gran calidad, sin duda alguna”.