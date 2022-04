¿Qué pasó con el psicólogo de Alajuelense?

Albert Rudé dijo el miércoles pasado que Alajuelense busca qué otras opciones puede tomar para fortalecer su mente. (Prensa Alajuelense)

“Seguimos trabajando la parte mental, nos ha costado muchísimo, pero hay que seguir adelante”, afirmó Bryan Ruiz después del traspié de Alajuelense contra Saprissa.

El capitán de la Liga ha dicho en reiteradas ocasiones que a ese aspecto le deben dar mucho énfasis. A lo interno del club a algunos no les gusta que eso se ventile públicamente, pero hay una realidad que no había trascendido: los rojinegros se quedaron sin psicólogo desde hace unas semanas.

Después de que durante mucho tiempo el equipo trabajó con el coach deportivo David Wais, fue en octubre pasado cuando el mexicano Christian Rodríguez llegó a la Liga como director de desarrollo humano.

Se trata de un psicólogo que tenía la misión de hacerse cargo de los talentos rojinegros que viven en la residencia en el Centro de Alto Rendimiento. Aparte de los cachorros, también asumió la tarea de trabajar la mente del primer equipo.

Luego de la derrota en el clásico, tres fuentes a lo interno del club revelaron que hoy por hoy, la Liga no tiene psicólogo para el cuadro a cargo de Albert Rudé.

La Nación contactó a Rodríguez y confirmó que no está en Costa Rica desde hace un tiempo, pero el profesional en psicología clínica profunda y del deporte no brindó más detalles.

Fue el 6 de abril cuando él avisó a sus compañeros en la Liga que al día siguiente volvía a México para “seguir otros rumbos y proyectos personales”.

Les agradeció la hospitalidad y el afecto. Además, les dijo que vivió una gran experiencia en su paso por Costa Rica y en la Liga.

Versión del club. A la institución rojinegra se le formularon cuatro consultas sobre este tema. La primera fue por qué se dio la renuncia del psicólogo.

A través de la oficina de comunicación, Alajuelense respondió: “Renunció porque se fue a trabajar a Fortaleza de Brasil, donde tuvo una oferta de trabajo mejor, ya que es un equipo que está jugando Libertadores”.

Christian Rodríguez fue el director de desarrollo humano de Alajuelense desde octubre hasta el 6 de abril. Él fungía también como psicólogo del primer equipo. (Rafael Pacheco Granados)

La Nación se enteró de que hubo una persona que llegó a la Liga para relevar a Rodríguez en sus funciones. Sin embargo, su paso fue efímero. Ante eso, se le consultó al club: ¿Por qué el sustituto solo duró un par de semanas?

“No ha habido sustituto, el que vino es una persona que vino solo a ser el coordinador de la residencia, vino por dos semanas a prueba, pero no tiene nada que ver con el primer equipo”, afirmó Alajuelense.

Las otras dos interrogantes formuladas a la institución rojinegra fueron en cuánto tiempo esperan tener ese reemplazo y si ese profesional trabajará tanto en liga menor como en el primer equipo. Para eso, la respuesta fue: “No se sabe aún”.

Antecedentes. En diciembre pasado, cuando Alajuelense no avanzó a la gran final del torneo, Bryan Ruiz habló claro y directo sobre ese fenómeno de que el equipo tiende a caerse en partidos claves.

“Al llegar a las etapas estas de semifinales y finales el equipo entra en cierto nerviosismo que tiene que cambiar”, dijo el capitán en ese entonces.

También estaba fresco el recuerdo de cuando la Liga hizo una fase regular impecable y se derrumbó en semifinales.

“Son cosas que tenemos que trabajar más en lo mental que en lo físico”, puntualizó Ruiz.

Antes de que se dieran los partidos decisivos del torneo pasado, Albert Rudé mencionó el 1°. de diciembre que Alajuelense trabajaba a marcha forzada en el tema mental.

Casi cinco meses después, tras la derrota en el clásico, una vez más el español indicó que el aspecto mental no lo apartan del rendimiento.

“Hay temas tácticos, físicos, técnicos y temas mentales, psicológicos y no los desatendemos, estamos tratando desde hace mucho tiempo, desde que llegué aquí, de hacer hincapié en estos temas”, citó Rudé.

Dijo que Rodríguez estuvo trabajando toda la parte psicológica “y ahora mismo estamos viendo qué otras opciones podemos tomar para dar un plus a ese trabajo con otras formas de trabajar”.

Ejemplo claro. Lo sucedido en la Sele es algo que llama mucho la atención en Alajuelense, pues el psicólogo Felipe Camacho es el brazo derecho de Luis Fernando Suárez para que el sueño mundialista de ir a Catar esté intacto. Y los mismos seleccionados dan fe de que Camacho ha influido mucho en ellos.

“Lo que se necesita es un trabajo mental, un entrenamiento del cerebro para ser mejor. Eso se tendrá que hacer, no solo con los profesionales sino también desde la base que ahí es donde empieza todo para forjar carácter, para que los futbolistas entrenen la atención”, dijo Luis Fernando Suárez el 10 de abril, en el periódico El Colombiano.

Ahí, el seleccionador puso de ejemplo al Liverpool, que tiene un entrenador mental que potencia a los jugadores. Y eso es algo de lo que en Alajuelense toman nota.

La invitada

Psicóloga María José Zúñiga da su criterio sobre Alajuelense

Desde lo que he aprendido en mi preparación como psicóloga creo que en Alajuelense han pasado muchas cosas y situaciones que han marcado para bien y para mal.

En los últimos años las cosas no han salido bien deportivamente y creo que eso angustia y repercute mentalmente en cualquier persona. Si salimos del área del fútbol y nos vamos a cualquier otro trabajo, o contexto laboral y las cosas no salen bien y pasa el tiempo y siguen saliendo mal, eso va a frustrar a cualquier persona.

La va a desgastar mentalmente, no le va a permitir desenvolverse como normalmente lo haría. Ahí es donde necesitamos ayuda psicológica y así es en la vida cotidiana de cualquier persona.

Lo que pasa es que muchas veces creemos que en un equipo de fútbol eso no importa, que solo importa lo físico, lo táctico, lo técnico y no.

Para que podás tener a un grupo de personas trabajando en una misma sintonía bajo los mismos objetivos y que mentalmente tengas la fortaleza para asumir tanto pérdidas como el éxito y la fama, o los insultos, el desprecio y demás, es muy difícil.

Eso no lo puede hacer cualquier persona. En este caso específico de la Liga, lo que pasa es que han sido muchas situaciones, una tras otra, en los últimos nueve años que han causado un desgaste a nivel mental en jugadores, directiva, cuerpos técnicos, más allá de que cambien o no los jugadores, hay un ambiente que pesa.

Mañana puede llegar un nuevo jugador y automáticamente que se pone la camiseta de un equipo que ha pasado por situaciones tan desgastantes asume ese peso, esa responsabilidad y no es fácil.

La Liga cuenta con un apoyo psicológico deportivo que es con ‘GoMind’, que realmente han venido trabajando con proyectos interesantes, que a nivel nacional no es tan común verlo. Es trabajar la psicología desde la parte deportiva, combinando la parte física y de rendimiento deportivo con las habilitas cognitivas.

Esa es una buena mezcla que se trabaja desde la psicología deportiva y lo que hace es potenciar las habilidades cognitivas de las y los jugadores para unirlo a la hora de jugar.

Estamos hablando de lo que pasa en el equipo mayor masculino no se trata solamente de eso. Creo que la Liga no ha logrado entender eso. La perspectiva psicológica clínica o hasta laboral es distinta a la deportiva.

Si trabajás la parte deportiva y la mezclás con la mental, obviamente vas a tener muy buenos resultados. Lo que pasa es que en la Liga no se ha trabajado como un proceso y como un grupo.

No estoy al 100% metida y no tengo información real y completa para saber cómo lo han trabajado, pero hasta donde sé, no han tenido un proceso como para de una u otra forma sanar esas situaciones que han vivido.

Por ejemplo, Bryan Ruiz es uno de los mejores futbolistas en la historia de Costa Rica, lo ha ganado todo, es exitoso, una gran persona y demás, pero está incluido, ahorita pertenece a un camerino que no la está pasando bien y por más que él sea un gran jugador mentalmente también se desgasta.

No porque sea Bryan Ruiz, el capitán de la Liga Deportiva Alajuelense, que tenga gran liderazgo y que tenga muchos años de haber competido en Europa, no tiene derecho de desgastarse mentalmente por así decirlo y de tener cosas que mejorar en su cabeza para poder complementar al grupo y trabajarlo de una buena manera.

Son cosas que a nivel mental al grupo le están pasando factura, que cualquier equipo de fútbol que quiere tener éxito necesita trabajar de manera integral.

Así como es primordial tener nutricionista, fisioterapeuta, doctores, muchas áreas que se necesitan para tener un equipo profesional, también necesitan trabajar la parte mental y en Liga Deportiva Alajuelense eso se ha dejado de lado y repercute en los resultados.

Muchas veces no es deportivo, muchas veces ha demostrado ser el mejor equipo del campeonato, ser los número uno en números, en partidos, en primer lugar de la tabla y llega a las fases finales que es donde una y otra vez se ha repetido la historia de tener resultados negativos y la gente no da profundidad y no se cuestiona.

Tal vez es porque a nivel mental hay un desgaste mental enorme, que a la hora de tener esos partidos de frente, no saben manejar esas presiones, no saben manejar esos traumas por así decirlo del pasado, esas situaciones difíciles.

Ahí es donde mucha gente habla de los fantasmas. Podemos disfrazarlo de la frase que queramos, pero lo que pasa es pasan factura una y otra vez los malos resultados, que como grupo, a la hora de enfrentar partidos importantes y fases finales, no saben manejar, cómo conllevar la presión deportiva, la presión de la afición, la presión de la prensa, la presión como grupo y que más allá de jugadores son personas.

Son muchas cosas que se podrían trabajar, como toma de decisiones, manejo de presión, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, muchas cosas de cómo canalizar las energías tanto positivas como negativas y poner límites, hasta dónde lo que dice la gente afuera del club me afecta, cómo lo manejo. Son muchas que se deben manejar en un equipo tan grande como Liga Deportiva Alajuelense.

