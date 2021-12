Albert Rudé explica por qué Alajuelense trabaja a marcha forzada en el tema mental

Albert Rudé afirma que está cuidando todos los detalles, porque en series de ida y vuelta un error o un acierto inclinan la balanza. (Prensa Alajuelense)

Después del almuerzo, Alajuelense tenía prevista su salida para Guápiles, donde este jueves se enfrentará al Santos, a las 7 p. m., en la idea de las semifinales del Apertura 2021.

Antes de eso, Albert Rudé ofreció la rueda de prensa de rigor previo a los partidos decisivos y ante una consulta de La Nación dijo que que se verá a un Alajuelense competitivo.

El español también contó cómo está viviendo las horas previas de lo que es este gran reto para él, cómo está el grupo, la importancia que se le da al trabajo mental y lo difícil que le resultó definir los 18 hombres con los que Alajuelense visitará al Santos.

¿Qué Liga se verá este jueves?

Se va a ver una Liga competitiva, espero. Eso es lo que yo estoy focalizado, al 100% en que se vea una Liga competitiva. Estamos preparando una serie, la cual sabemos que toda la dificultad que nos encontraremos lo que más necesitamos es lo que venimos haciendo, que es estar sólidos y cuando hablo de solidez es en ambos sentidos.

No encajar goles, porque en estas series tan apretadas los goles se pagan muy caros y ser muy contundentes, porque muchas veces se habla de los cambios tácticos en un partido. El cambio táctico más grande en un partido es el gol y entonces sabemos que si somos contundentes, podemos manejar mejor los tiempos del partido.

Yo resumiría en que se verá una Liga que trataremos de ser muy competitivos y muy sólidos en ambas áreas, eso es lo que vamos a tratar de hacer.

¿Cómo está viviendo lo que va a ser el arranque de semifinales, hay algo diferente?

Con muchísima intensidad, sabemos que una vez llegadas estas instancias es eliminatoria, te juegas el todo por el todo y entonces estamos preparando todo al mínimo detalle, porque sabemos que cualquier detalle en estas eliminatorias te puede penalizar mucho, o te puede dar mucho. Estamos muy atentos, echándole muchísimas horas y preparándonos lo mejor posible.

¿Será posible ver de arranque a Marcel Hernández y a Gabriel Torres?

Nosotros en la forma en la que venimos jugando es con profundidad, así es como yo manejo a mis equipos. Ahora bien, yo siempre estoy abierto a lo que el juego me reclama. Si en algún momento el juego, la eliminatoria, el contexto me reclama una doble profundidad, evidentemente tenemos dos nueves espectaculares y los vamos a utilizar.

¿De titulares?

Nosotros vamos con una profundidad.

¿Quién será el delantero titular?

Tendrán que esperarse un poquito (ríe...). Les pido un poco de paciencia y lo van a ver. Nosotros vamos a tratar siempre la situación como la situación reclama. Es decir, vamos a a arrancar con una profundidad, porque así jugamos nosotros, hemos venido jugando siempre así desde que llegué aquí; pero si el juego reclama una doble profundidad no vamos a dudar en utilizarla.

¿Cómo trabajan esa parte emocional? ¿Tienen un coach específico para tratar esa parte mental?

La parte mental se trabaja con todo, es decir, en las charlas que hacemos, en los videos que hacemos, en el trabajo de cancha siempre se intenta poner ese énfasis en el estado emocional. Pero tenemos a Cristian (Rodríguez), el psicólogo, que aparte de estar con los chicos menores, está también con el primer equipo. Está con el primer equipo, con jugadores y conmigo también, con el cuerpo técnico, porque nosotros también tenemos necesidades.

Somos seres humanos, él nos está ayudando mucho en esa parte y llevamos unos días trabajando a marcha forzada en ese estado emocional, creo que estamos haciendo un buen trabajo y esperemos que se pueda reflejar en esta serie.

Pareciera que en la semifinal pasada la parte mental pesó mucho junto a otras situaciones. ¿Por eso se le da énfasis ahora?

Es que este tema mental, no me acuerdo una serie, ni en México ni en Estados Unidos, ni en Concacaf, ni en el Mundial de Clubes que no las hayamos pasado jodidas en algún momento. No me acuerdo una. Siempre hay momentos, de los 180 minutos donde vas apretadísimo y ahí es donde entra en juego el estado mental. Si tú estás fuerte ahí, puedes capear el temporal y a lo mejor puedes salir adelante.

Si no estás fuerte, es muy difícil. Estamos trabajando mucho en esa parte anímica, porque sabemos que nos va a tocar sufrir, porque es así en todas las eliminatorias. No va a ser una eliminatoria de pasearse, ninguna. Entonces, conocedores de esto estamos apostando bastantes horas y bastante energía en trabajar esos aspectos que acompañan al plan de partido, a la táctica, a la parte individual y a todo lo demás.

¿Qué pesa más para escoger el once, la experiencia, el momento deportivo de los jugadores?

Hay muchos factores, contamos con muchísima información. Está el estado emocional del jugador, el estado físico del jugador, el rendimiento técnico - táctico que haya tenido el jugador en partidos y en entrenamientos que los valoramos todos. Comentaba un día que tenemos un sistema de cámaras aquí y vemos todos los entrenamientos. De hecho se está descargando el entrenamiento para revisarlo. Contamos con toda esa información para decidir y tomar las decisiones de los jugadores que van a actuar, dónde van a jugar, con quién van a jugar al lado y lo que esperamos de ellos también.

El rival también juega un papel, el rival de la forma en la que juega te condiciona de una forma y también tienes que escoger a los jugadores que crees que puedan hacerle frente a esas necesidades que se puedan encontrar y después en emparejamientos individuales.

Si el rival tiene un nueve que hace ciertos movimientos, con unas características, pues a lo mejor los centrales necesitamos que sean de unas características. Y así jugador por jugador. Realmente es una preparación muy minuciosa y toda la información es muy grande y tratamos siempre de escoger a los que nosotros consideramos los mejores y para bien del grupo siempre.

¿Jugadores como Bryan Ruiz, como Celso Borges, que tienen mucha experiencia en momentos cumbres donde no hay más allá, le juega a ellos a favor para tomarlos en cuenta?

Sí, claro que sí. Jugadores que tienen mucha experiencia en estas fases eliminatorias tienen que estar, tienen que estar porque sabes que te pueden ayudar mucho, que pueden ayudar mucho al equipo cuando el equipo lo necesite.

En mi experiencia que he tenido hasta el día de hoy he intentado capitalizar mucho, porque yo sé que los jugadores lo que más hacen es capitalizar todas las experiencias que tienen.

Esto suma puntos a favor, al tener jugadores de tanta entidad y que sabes que pueden iniciar un partido, que pueden entrar de cambio y que siempre te van a responder en positivo. Siempre te van a aportar cosas positivas y eso es una gran ventaja.

Entonces yo estoy muy satisfecho de poder contar con estos jugadores y evidentemente van a tener seguro su peso en esta semifinal.

¿Cómo maneja el enfrentar por primera vez este tipo de series?

En este tema yo siempre trato de capitalizar todas las experiencias que he tenido. Como director técnico es evidente que no he tenido ninguna en eliminatorias directas dirigiendo yo el equipo, pero sí he tenido como asistente técnico. Me tocó en México, la liguilla en México, dos veces y las pude vivir muy de cerca.

Pude vivir la preparación, pude vivir la dirección de partido ahí, tomando las decisiones junto al cuerpo técnico, viendo cómo se preparaban, viendo cómo funcionaban las dinámicas dentro de la serie y lo pude tener también en Concacaf, donde quedamos campeones, en la eliminatoria a doble partido. Nos tocó Saprissa, nos tocó Dallas y nos tocó Tigres en la final y pudimos salir campeones.

Luego, en el Mundial de Clubes también me tocó, eran partidos únicos, no había ida y vuelta, pero también todo el tema de preparación, de dinámica del partido, de las necesidades de lo que en el partido va aconteciendo yo lo pude vivir como asistente y traté siempre de capitalizar todas las experiencias pensando en si tenía algún día la oportunidad de vivirlo o de tener las herramientas, usarlas de la mejor forma y eso es lo que estoy tratando de hacer.

¿Va a manejar una línea del medio campo con Bernald Alfaro o de pronto Bryan Ruiz y Celso Borges van ganando un cupo en la formación estelar?

Es lo que comentaba antes, voy a utilizar lo que crea que nos pueda dar más según el contexto que esperamos. Eso de arranque, pero evidentemente, ese contexto va fluctuando con la eliminatoria, lo que vaya pasando, los goles que se vayan dando, las dinámicas que se van generando en el partido tanto de ida como de vuelta y yo tengo una plantilla enorme, de mucha versatilidad, con jugadores distintos, que puedan aportar cosas distintas y ahí saber leer cuál jugador me puede dar más en cada situación. Eso es lo que vamos a tratar de hacer.

¿Qué tipo de rival espera para estas semifinales?

Lo que espero es el equipo que ha venido siendo Santos, un equipo que te puede contragolpear, un equipo que te puede esperar, muy compacto, que no te deja espacios. Un equipo que por el contrario, te puede salir a presionar y te puede robar el balón y tenerte el balón. Es un equipo muy completo, por eso está donde está, por eso está en las instancias en las que está, por eso es el máximo goleador del campeonato.

Ha hecho muchísimos goles, porque tiene jugadores de mucha calidad. Entonces, espero que sea una serie muy difícil, lo tengo clarísimo que va a ser muy difícil y por eso estamos muy alerta también. Esa dificultad que esperamos nos hace estar muy alertas y preparando lo mejor posible todos los escenarios que podemos prever que vayan a suceder.

El domingo usted decía que este equipo lo pone a pensar muchísimo entrenamiento a entrenamiento. ¿Qué tan difícil ha sido elegir el once para este jueves?

No solo el once, sino los 18, es muy difícil, pero es una dificultad que uno agradece. Es decir, yo miro y digo: ‘¿Quién va a iniciar?’, vamos a valorar todo, toda la información que nosotros operamos, que es muchísima, vamos a valorarla toda. Tenemos los once, ahora quién acompaña a estos once, qué creemos que va a suceder en el partido. Qué creemos que vamos a necesitar, qué perfiles de jugadores pueden entrar, qué recambios tenemos, qué cambios podemos hacer sin introducir sustituciones.

Qué cambios podemos hacer introduciendo sustituciones, es decir, es toda una preparación enorme y tener una plantilla tan grande y de tanta calidad por una parte te da toda esta versatilidad que es muy buena para el entrenador, pero por la otra te da la dificultad de decidir, pero al final eso es nuestro trabajo y lo tratamos de hacer lo mejor posible.

Se armó un debate sobre los técnicos españoles versus los nacionales. ¿Qué criterio tiene de los ticos, cómo lo percibe?

Yo primeramente quiero decir que tengo mucho respeto por todos mis colegas de profesión, tanto los que conozco bien como Erick Rodríguez como los que no conozco tanto, les tengo mucho respeto y no puedo entrar a valorar algo que yo no he visto.

Es muy difícil entrar a valorar metodologías si uno no está en el día a día. Yo no he podido estar en el día a día de mis compañeros, viendo cómo entrenan en cancha, cómo analizan los vestuarios, cómo preparan los partidos, evidentemente no he podido estar y entonces yo no puedo dar una opinión. No puedo valorar cómo trabajan, porque yo no he estado viéndolos y se me hace un debate un poco difícil porque realmente uno no tiene las herramientas como para debatir, no tengo la información como para decir esto o lo otro.

Yo solo digo con mucho respeto que todas las metodologías son buenas mientras funcionen, mientras lleguen al jugador, mientras el equipo juegue bien y mientras el equipo saque los resultados. Todas las metodologías son buenas y evidentemente cada país tiene sus cosas.

En Francia tienen una metodología, en Holanda tienen otra muy diferente, en Italia es diferente a la española y todas compiten, porque en Champions League te encuentras equipos que con diferentes entrenadores y con diferentes metologías pelean una final, con diferentes estilos.

¿Qué es bueno y qué es malo? Esto un poco lo hacemos todos, esto es bueno porque ha llegado a una final de Champions League, pero en la siguiente se queda en la fase de grupos y entonces ya no trabaja bien, pero a lo mejor trabaja igual, pero no ha tenido el encaje, o se le han ido dos o tres jugadores, o ese gol que tenía que meter no entró y se quedó fuera.

Son pequeños detalles, nada te garantiza nada en el fútbol y a veces los pequeños detalles te marcan mucho. Si sigues la misma metodología, si has hecho las mismas cosas con otro equipo, de la misma forma que lo hacías con el que te fue bien y a lo mejor con este no te va bien. Es un debate muy difícil y no me gustaría meterme en algo que realmente no puedo valorar.

Alajuelense solo ha conseguido un campeonato en los últimos nueve años y se habla mucho de las buenas rachas en fase regular, pero cuando llegan estos partidos decisivos como que el equipo se cae. ¿Cómo ha manejado esa presión?

Realmente nosotros lo que hemos hablado con el equipo es que primeramente sabemos donde estamos y sabemos lo que esto implica. Solamente con estar trabajando aquí, como entrenador y como jugadores sabes lo que se te va a reclamar. Entonces aquí no hay medias tintas, los objetivos no son del entrenador ni de los jugadores, son del grupo, de la institución.

Nosotros sabemos lo que se nos va a reclamar. A partir de ahí necesitamos entender que las fases eliminatorias es un torneo aparte, pero que no se puede olvidar cómo llega el equipo a esa instancia. Qué es lo que ha hecho el equipo para llegar a esa instancia.

Nos hacemos muy fuertes considerando la dinámica que llevamos llegando ahí y esto es nuestra parte que valoramos más y en lo que he hecho más hincapié con el grupo, de decir chicos sí es cierto que entramos en una instancia aparte de la fase regular, pero no nos olvidemos por qué estamos aquí y de la forma en la que llegamos.

Porque esto nos puede dar mucha confianza y el estado emocional se necesita en estas series de 180 minutos, porque son muy emocionales y a veces el que está un poco mejor en ese estado, en esa confianza, saca esos momentos difíciles que se presentan. Los dos equipos vamos a tener momentos difíciles y quien lo sepa capear un poco mejor creo que va a poder sacar ventaja.

¿Al ser su primera semifinal en el fútbol de Costa Rica recibió el asesoramiento de Agustín Lleida o de hombres experimentados para afrontar esa serie?

Se hace con mucha gente del club, a explicarme un poco su experiencia, sus vivencias y a darme herramientas, porque cada fase final, en cada torneo y en cada país se tiene particularidades.

Yo he ido tomando nota de todo lo que me han dicho y trataré de incorporarlo a mis experiencias pasadas e intentar que esta primera experiencia como director técnico en una fase final de eliminatoria sea lo mejor posible.

