Albert Rudé se defiende de los cuestionamientos por seguir sin ganarle a Saprissa

Alajuelense no fue el equipo avasallador que se venía mostrando en otros partidos. El traspié contra Saprissa tiene muy molesto al liguismo. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense volvió a perder contra su archirrival, un Saprissa al que Albert Rudé sigue sin ganarle. Tras el partido en el que los morados se dejaron la victoria por 2 a 0 con goles de Aubrey David y Andy Reyes, el técnico rojinegro se defendió de los cuestionamientos.

¿Por qué le ha costado tanto ganar clásicos a usted y a su equipo, a pesar de estar en el primer lugar y hacer muy bien el resto de enfrentamientos en el campeonato?

Como dije varias veces en la previa, un clásico es 50-50, un partido aparte y todas las dinámicas en la tabla quedan aparte. Yo no me enfoco en Albert Rudé, yo me enfoco en mi equipo. Lo importante aquí es mi equipo y mi equipo sigue de líder, sigue enfocado en lo que tiene que hacer, el clásico que hemos perdido no nos define y nosotros sabemos lo que queremos, sabemos que queremos ser campeones, sabemos que es muy importante quedar en el liderato, ahí estamos en la cima y vamos a seguir peleando los partidos que quedan, todas las finales que quedan para conseguir ese liderato.

Sus números contra Saprissa son paupérrimos, de cinco partidos no es solo que no le gana, es que solo le metió un gol a Saprissa. ¿Siente que le queda grande el partido, que no está listo para este tipo de juegos?

Yo lo que te diría es que a mí me contrataron para ganar la 31, ese es el objetivo, yo sé que ese es el objetivo y sé que quedando superlíder te da una ventaja competitiva en instancias finales que son muy bravas. Por eso es que insistimos tanto en ese objetivo parcial de quedar líderes, para poder tener esa ventaja competitiva en las finales y esto es así.

La 31 es nuestro objetivo final y estamos muy mentalizados de que debemos seguir trabajando para ganar los partidos que quedan, asegurar ese liderato y preparar lo mejor posible las fases finales para levantar la copa, que es por eso para lo que me contrataron.

¿Se desestabiliza la Liga porque vienen las semifinales, el partido grande y será que otra vez la Liga de Rudé no va a poder?

A nosotros a lo interno no nos genera ninguna duda, tenemos muy claro y somos muy determinantes en lo que queremos, estamos fuertes, estamos unidos como recalqué en la previa y no es una excepción ahora después de perder, seguimos estando unidos. Sabemos la dirección que queremos tomar y dónde tenemos que ir y así lo vamos a hacer.

Más allá de la diferencia de puntos estaba obligada la Liga por ser un clásico y por ser el primer lugar contra el equipo que estaba de último. ¿Le está bajando el tono para no alborotar el asunto de que contra Saprissa son ocho partidos de campeonato una Supercopa en que no pueden ganarle?

No estoy tratando de bajar ningún tono, a nosotros nos duele muchísimo perder todos los partidos y más un clásico. Evidentemente estamos dolidos, obviamente nosotros, los jugadores, cuerpo técnico, la directiva, la afición. Estamos molestos por haber perdido este clásico. No estoy bajando ningún tono, porque realmente hay una molestia.

Queríamos ganar sí o sí, no lo hemos conseguido, pero esto no nos desvía de nuestro objetivo, no nos puede desviar del objetivo primordial que es levantar la 31, que es lo que todos queremos.

Dice el capitán del equipo y lo ha dicho tres o cuatro veces que en este tipo de partidos a la Liga se le da un bloqueo mental y que la parte mental le pasa factura y se vienen todas las dudas y todos los aspectos que no les permite la victoria. ¿Le achaca a lo mental lo que pasa en estos clásicos, como ahora que no le ganó al peor Saprissa?

Los temas mentales siempre intervienen, no nos equivoquemos, están jugando futbolistas que son seres humanos y hay un componente emocional y un componente mental que está ahí.

Yo te diría que el resumen del partido son las áreas, ellos han estado bien en nuestra área y nosotros no hemos estado bien en su área. Olvídese sel trámite del juego, han sido las áreas, que han pesado a favor suyo.

Ahí sí puede haber un tema mental, de que cuando el balón llega a nuestra área ellos son más determinantes y nosotros no lo somos tanto, porque hemos llegado muchas veces dentro del área y no somos determinantes, no hemos sido contundentes.

Pasa por un tema de las áreas y puede ser que dentro de ahí esté un tema de terminación, un tema mental y un bloqueo a la hora de atacar las áreas que definen un clásico y se ha podido ver.

Usted dice que este partido no define lo que es la Liga y que su objetivo es ganar el trofeo. ¿Su discurso se va desgastando con la afición, hasta qué punto cree que su discurso aguantará con ellos?

El tema del discurso es que yo intento transmitir cómo estamos nosotros, intentar transmitir a la afición para que sepa cómo está el camerino a lo interno. Yo le que les digo es que estamos juntos, estamos fuertes y no vamos a dejar que esta derrota en el clásico nos defina en lo que estamos haciendo y el objetivo en el que vamos.

Estamos enfocados, que sabemos que tenemos que levantar la 31 y estamos enfocados ahí, queremos quedar de líderes, quedan cinco finales y estamos dispuestos a tratar de ganarlo todo para despegarnos aún más y para poder conseguir la 31, que es lo que queremos todos.

Lo que intento es transmitir lo que sentimos desde adentro del vestidor hacia afuera, para que ellos estén seguros de que nosotros vamos en la dirección correcta para levantar esa 31, a pesar de la molestia y del dolor que sentimos por haber perdido este clásico, evidentemente.

Albert Rudé quería ganar el clásico y darle ese regalo al liguismo, pero no lo logró en la lluviosa noche del miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

¿Sentía que tenían una buena curva de rendimiento, pero Saprissa que no ha estado bien controló las acciones y la pelota, principalmente en el primer tiempo. ¿A qué se debe eso?

Para mí, más que el trámite del partido han sido las áreas. Las áreas pesan muchísimo en partidos así, mucho. Si no estás fino atacando el área contraria y no estás fino defendiendo tu área, es difícil que puedas sacar el resultado. Y para mí pesaron las áreas. Si hubiéramos dominado las áreas, el resultado habría sido muy diferente.

¿Dentro de lo interno hay alguien que maneja lo mental?

Es un tema que no lo apartamos del rendimiento. Hay temas tácticos, físicos, técnicos y temas mentales, psicológicos y no los desatendemos, estamos tratando desde hace mucho tiempo, desde que llegué aquí, de hacer hincapié en estos temas.

Hay días que no se te dan las cosas, a lo mejor decimos, bueno puede ser que hay un tema mental, hay un bloqueo a la hora de atacar el área, de defender el área, en esas acciones puntuales, pero yo creo que debemos seguir trabajando en eso, porque eso juega un rol capital en las instancias finales. Y tenemos que ir aprendiendo de todo y hacernos fuertes para cuando llegue el momento. Ahí sí es importante estar muy fuertes para sacar las eliminatorias adelante.

Nosotros estábamos con Cristian Rodríguez que estaba trabajando toda la parte psicológica y ahora mismo estamos viendo qué otras opciones podemos tomar para dar un plus a ese trabajo con otras formas de trabajar.

En los últimos años se ha definido el título entre tres equipos. Más allá de no ganarle a Saprissa, se incluye al Herediano. ¿Teniendo en cuenta eso y en el estado de confianza de la afición y los jugadores, cómo entrar en ese análisis, porque si asegura una gran final no iría con balance positivo?

Herediano es otro tema, es otro partido, ya vendrá el tiempo de hablar sobre Herediano, lo vamos a enfrentar en pocas semanas y ya tendremos tiempo de hablar largo y tendido de ese tema. Pero bueno, Herediano tampoco nos ha ganado a nosotros desde que yo estoy aquí. Es un tema de tablas y yo creo que podremos decantar la balanza en nuestra casa contra ellos.

Alajuelense en el primer tiempo no hizo un remate. ¿Qué pasa en los primeros tiempos de visitante?

No, no, el planteamiento que tenemos es desde el minuto uno intentar ir por el partido. Siempre tratamos de tener diferentes estrategias, siempre atacar mucho, pero estar muy bien balanceados para no sufrir con los espacios y los desequilibrios y eso hemos tratado de hacer.

Que te salga mejor o peor el plan de juego, eso es otra cosa. Ahí tienes que ir ajustando para dirigir bien el partido. Hemos sabido ir ajustando las cosas para intentar encontrar esos espacios y encerrar más al rival y lo hemos conseguido desde el último cuarto de hora de la primera parte y toda la segunda. No se nos dio el ataque del área y esto pesó a nivel del resultado final.