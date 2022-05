Albert Rudé: ‘La Liga tiene que ganar todos los partidos donde sea y contra quien sea’

La Liga de Albert Rudé suma 42 puntos en 21 partidos. (JOHN DURAN)

Alajuelense venció a San Carlos 1 a 0 y Albert Rudé salió más que complacido, porque eso era lo que quería, ver a sus hombres peleando hasta el final, a pesar de que ya tenían el superliderato amarrado.

¿Qué puede decir de los jóvenes que no venían actuando tanto?

Era un partido un poco diferente porque teníamos que hacer rotaciones. Teníamos jugadores golpeados, jugadores que forzamos para estuvieran contra Herediano y necesitábamos rotar, era un tema de necesidad.

Y sabíamos que los jóvenes venían muy preparados. Venían entrenando muy bien, iban a competir al 100, con un gran compromiso y demostrando lo que es esta institución y su grandeza. Tenemos una plantilla con mucha calidad y juegue quien juegue es para ganar los partidos.

¿Le molestó que se pusiera en duda si la Liga iba a salir a competir contra San Carlos?

La Liga tiene que ganar todos los partidos donde sea y con quien sea, entonces queda clarísimo que todos los partidos salimos a ganarlos.

¿Esto es una muestra de que ustedes están listos para enfrentar al que entre de cuarto, sea el que sea?

Yo no creo en poder elegir, yo creo que en esta vida hay muy pocas cosas que puedas elegir o condicionar. Nosotros tenemos un rumbo fijo, sabemos a dónde vamos, trabajamos para eso, esperamos llegar a ese objetivo que tenemos desde el primer día y no pensamos en nada más que nosotros, no nos fijamos más que en nosotros, que ya es mucho. Tenemos mucho trabajo en nosotros mismos para llegar muy preparados cuando vengan las instancias finales.

El morbo es porque está la posibilidad de que Saprissa entre y se enfrente a Alajuelense. Falta un partido y quedará un mes para semifinales. ¿Existe la sed de revancha por si se llega a topar a Saprissa?

Nosotros únicamente nos estamos fijando en el último partido que nos queda contra Santos y vamos a estar pendientes de lo que pase. Vamos a estar abiertos a todas las posibilidades y cuando se concrete el equipo que nos va a tocar, a partir de ahí empezaremos a trabajarlo desde todos los aspectos como siempre lo hemos hecho, intentando prepararlo de la mejor forma con los hándicaps que tenemos, con esas semanas y los jugadores que están fuera, para encarar las semifinales y el rumbo fijo de esta gran institución

¿Qué significan los 42 puntos de la Liga?

Para nosotros significan muchísimo porque tenemos un camino, tenemos que ir dando pasos en ese camino y más como se ha planteado el torneo, que era jugando cada tres días. Sabes que necesitarás de todos y en las instancias finales también. Nosotros nos hemos ocupado de todo el plantel, prepararlos al máximo para competir al 100 cuando les toque y han demostrado que están capacitados y comprometidos para hacerlo.