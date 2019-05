"En la cancha dicen que soy agrandado porque me la creo mucho y no me da miedo enfrentar a ningún otro jugador, pero es que me gusta jugar bien", citó Yael, para agregar: "De lo poco que yo he escuchado de Nisson Perea, que es mi papá, es que era muy rápido y dicen que de ahí viene mi velocidad. Me cuentan que era buen jugador".