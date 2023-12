Herediano vs. Saprissa en vivo: en disputa de un título histórico

Saprissa apunta a su estrella 39, para sacar nueve títulos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor (Alajuelense con 30), mientras Herediano pretende llegar a 30 y posicionarse en un grupo muy selecto. La mesa está servida para una final imperdible de la segunda vuelta, que inicia este jueves, a partir de las 8 p. m. en el Colleya Fonseca.

El creativo de Herediano, Elías Aguilar (izquierda) está llamado a ser protagonista en la final ante Saprissa. El defensor morado, Gerald Taylor deberá estar muy atento a la marca del volante. (Jose Cordero)

- Herediano y Saprissa en busca de un título histórico Copiado!

Saprissa y Herediano son los únicos que pelean por el título del Torneo de Apertura 2023 y cualquiera de los dos que gane, levantará una copa histórica.

La S es el bicampeón actual y está a las puertas de lograr un tricampeonato que no se consigue en Costa Rica desde el 2011, cuando lo hizo la Liga (Invierno 2010, Verano 2011 e Invierno 2011).

Después de 22 fechas de la fase regular, el Monstruo llegó a 55 puntos, con lo que rompió la marca de 54 que tenía justo el Herediano. Ahora los tibaseños son dueños del mejor registro en torneos cortos y sueñan con coronar esta marca con un cetro.

Sin embargo, el Team es el único que le ganó los dos partidos a los tibaseños en la fase regular del Torneo de Apertura 2023. Los saprissistas solo perdieron tres juegos en el certamen y dos de ellos fueron frente a los rojiamarillos, incluido uno en la Cueva.

Para los heredianos el consagrarse les valdría para empatar a la Liga en 30 y ratificar su grandeza, ya que en la última década se dejaron seis campeonatos.

- Reglas de la final de la segunda fase entre Herediano y Saprissa Copiado!

Es clave tener claras las reglas para el duelo entre Herediano y Saprissa, en la final de la segunda fase del Torneo de Apertura 2023. A continuación las detallamos:

- Si Saprissa se deja la serie, es campeón de inmediato y levantará su título 39 de torneo nacional.

- Si Herediano se deja la serie, forzará a una gran final de nuevo ante Saprissa. Quien se imponga en ese otro duelo, será el campeón.

- El gol de visitante ya no es criterio de desempate ante igualdad en el marcador global. Es decir, la anotación fuera de casa ya no vale el doble si la serie está empatada por cualquier resultado.

- El reglamento establece que si prevalece el empate en el global, luego de los 180 minutos, se pasa a los tiempos extra. De seguir igualados, se procede a los penales.

Este es el trofeo que se podrían llevar Saprissa o Herediano. (Alonso_Tenorio)

- Herediano contra Saprissa en números en el Apertura 2023 Copiado!

- Herediano descarta usar estrategias para presionar al árbitro Copiado!

Herediano arremetió contra el arbitraje, tras su semifinal ante Alajuelense, y exigió que se aplique el reglamento equitativamente, para la final de la segunda fase ante Saprissa.

Adrián Chinchilla será el central en el Colleya Fonseca, este jueves a las 8 p. m., y estará acompañado de Andrés Arrieta, Luis Granados y Josué Ugalde. Los florenses señalaron que sus cuestionamientos no son por ejercer presión o por estrategia, sino porque consideran que fueron muy perjudicados.

“Todos los hemos podido observar. No voy a ponerme a enumerar la cantidad de errores arbitrales en el partido en el Coyella ante Alajuelense. Mientras en el juego de vuelta ante Alajuela, en dos minutos, nos sacaron cuatro tarjetas amarillas. Lo de Vladimir (Quesada) me parece no está en la verdad, desea minimizar algo que ha sido real”, señaló Breansse Camacho, miembro del cuerpo técnico del Team.

- Vladimir Quesada no ve diferencias en Herediano Copiado!

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, tiene muy bien analizado a Herediano. De cara a la final de la segunda fase, del Torneo de Apertura 2023, recalcó que no hay grandes diferencias entre esta versión de los florenses con nuevo cuerpo técnico y la que venía con Jeaustin Campos.

“He observado cuatro jugadores en su línea defensiva, tres en el mediocampo y tres atacantes, Luis Ronaldo Araya, Jesús Godínez y Gerson Torres. No he notado una gran diferencia; creo que el tiempo que han tenido para trabajar es limitado. Breansse (Camacho) venía trabajando con el anterior cuerpo técnico y supongo que ha considerado no variar mucho de lo que venían haciendo”.

Quesada reiteró que no considera como definitivo el primer partido en el Colleya Fonseca, de este jueves a las 8 p. m.

- Fernán Faerrón fuera de la final ante Saprissa Copiado!

La disputa de la semifinal le salió muy cara a Fernán Faerron, defensa del Club Sport Herediano. Faerron fue expulsado y el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso seis partidos de castigo, desglosados de la siguiente manera: tres partidos y una multa de ₡183.750 por utilizar gestos obscenos en contra del árbitro asistente, y tres partidos y una multa de ₡210.000 por provocar a los aficionados del estadio.