Breansse Camacho no se guarda nada y le responde a Vladimir Quesada sobre el tema arbitral

Después de cuatro consultas basadas en las declaraciones del técnico del Saprissa, Vladimir Quesada, en su conferencia de prensa, Breansse Camacho puso un alto a los medios de comunicación que replicaron las palabras del entrenador morado.

Camacho aseguró que prefiere concentrarse en el rendimiento de su equipo, que disputará el partido de ida de la final de la segunda ronda este jueves 14 de diciembre en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe, a las 8 p. m., en lugar de pensar en lo mencionado por Quesada ante la prensa.

No obstante, al preguntarle si era una estrategia que el Herediano hablara del arbitraje, como mencionó Quesada, Camacho no tuvo reparo en responderle a Vladimir, calentando aún más el Clásico del buen fútbol que no solo definirá al campeón de la segunda fase, sino también al monarca del fútbol tico.

- ¿Cuál es su opinión sobre el partido de ida contra Saprissa?

- Para nosotros, es importantísimo. En la serie anterior, el primer juego fue fundamental, así que trabajamos de muy buena manera para enfrentar este juego. Estar en las semifinales era nuestro objetivo, los jugadores lo han demostrado y esperamos hacerlo de la mejor manera.

- ¿Cómo han evolucionado los lesionados Everardo Rubio y Juan Miguel Basulto?

- Se acaba de pasar una serie que fue muy fuerte, donde tuvimos algunos golpeados. Es un tema totalmente médico, por lo que estamos enfocados en su recuperación y esperamos poder contar con todos los jugadores. Eso lo va a establecer el tiempo.

- ¿Cómo manejan la presión de tener que ganarle la siguiente serie al Saprissa y avanzar para disputar la gran final por el título nacional?

- Es una tensión bonita porque hay que ir paso a paso. Para nosotros lo primero es pensar en este juego el jueves. Es el partido más importante y después veremos lo que viene. Así ha sido esta última fase, donde Herediano lo hizo de muy buena manera. Este es un grupo muy maduro, que tiene mucho recorrido y que tiene buen manejo de las emociones y eso es importante para lo que estamos manejando.

- Herediano ha sido contundente en sus últimos juegos en el Coyella Fonseca. ¿Qué tan determinante puede ser golpear primero en la serie?

- Eso es fundamental. Herediano ha demostrado que es fuerte en el Coyella, creo que para esta serie debemos demostrar lo mismo. Herediano va a encarar el juego como en las series anteriores. Creo que eso fue fundamental y es un aspecto que hoy nos tiene disputando la final. Tenemos clarísimo que al frente habrá un rival muy fuerte, de mucho respeto, pero Herediano en estas series es muy fuerte .

- En conferencia de prensa Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, comentó que en Herediano hablan de los árbitros por estrategia ¿En realidad Herediano lo utiliza como una estrategia o es fortuito?

- Ni es fortuito ni es una estrategia. Creo que todos los hemos podido observar. No voy a ponerme a enumerar la cantidad de errores arbitrales en el partido en el Coyella ante Alajuelense. Mientras en el juego de vuelta ante Alajuela, en dos minutos, nos sacaron cuatro tarjetas amarillas, mientras que en faltas similares del equipo rival no hubo tarjetas. Sé que ustedes son conscientes de eso y por eso lo mencionaron.

Lo de Vladimir (Quesada) me parece no está en la verdad, desea minimizar algo que ha sido real.

- En su conferencia Vladimir Quesada también dijo que este Herediano es muy similar a lo que venía trabajando Jeaustin Campos en la fase regular. ¿Qué tan difícil es llegar a sorprender al Saprissa, tras enfrentarlos en cuatro partidos?

- Yo espero que ustedes me pregunten cosas del partido y que no me digan lo que dijo Vladimir. A él lo respeto muchísimo, lo quiero muchísimo, tenemos una gran amistad y es un gran profesional, pero él puede decir lo que él quiera. Sabemos lo que es Herediano, dónde estamos y hay un gran respeto por el cuerpo técnico anterior. Les pediría que me pregunten y no me comenten lo que dijo Vladimir. Son sus palabras y no las mía.

- ¿Qué versión del Deportivo Saprissa esperan?

- Esperamos la mejor versión. Respetamos su fortaleza, pero conocemos nuestras habilidades. Estamos en esta fase porque nos lo hemos ganado y fuimos un equipo sólido, así que nuestra estrategia es dar lo mejor de nosotros.