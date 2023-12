Saprissa esconde detalles de su práctica con mantas negras antes de medirse a Herediano

El Deportivo Saprissa ajusta detalles en su estadio para encarar la final. Vladimir Quesada, entrenador del equipo morado, decidió llevar a cabo los entrenamientos en el estadio y, en ciertas áreas que dan acceso al terreno de juego, se instalaron mallas de color negro que impiden la visibilidad.

Vladimir explicó la razón para cubrir las zonas desde donde se puede observar la cancha, especialmente por las entradas de los sectores este y sur.

“Nuestro estadio es muy visitado, no solo por los seguidores de Saprissa, sino también por aficionados de otras instituciones. Esta semana vamos a trabajar aquí, y hay mucho movimiento en diferentes sectores. Mientras estemos en el terreno de juego, tratamos de mantener la privacidad. Buscamos estar lo más aislados posible y obtener la mayor privacidad para no distraernos de nuestro trabajo”, expresó Vladimir Quesada.

- ¿En qué medida ha variado Herediano ahora que cuenta con otro cuerpo técnico?

- No he notado una gran diferencia en Herediano entre lo que hacía con el antiguo cuerpo técnico y ahora. He observado cuatro jugadores en su línea defensiva, tres en el mediocampo y tres atacantes, Luis Ronaldo Araya, Jesús Godínez y Gerson Tores. No he notado una gran diferencia; creo que el tiempo que han tenido para trabajar es limitado. Breansse (Camacho) venía trabajando con el anterior cuerpo técnico y supongo que ha considerado no variar mucho de lo que venían haciendo, ya que les ha dado resultados.

- Usted ha mencionado que el primer partido no es definitivo, pero parece ser determinante. ¿Qué tan crucial es salir bien librado en el primer compromiso?

- Sigo pensando que el primer juego no es definitivo; incluso si ganamos, no define el siguiente partido. En la última serie contra Cartaginés, fuimos de visita y ganamos, pero en mi mente, el resultado no era determinante. Es importante que nos vaya bien en el primer encuentro, y cuando digo que vamos a buscar un buen resultado en el Colleya Fonseca, no pienso en un empate. Cuando uso esta frase, pienso como me enseñaron a mí a pensar: ir a ganar y vamos a tratar de hacerlo.

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, señaló que jugarán en un campo donde se producen numerosos duelos uno contra uno y hay muchas pelotas divididas. Anticipa un juego caracterizado por choques intensos. (Jose Cordero)

- ¿Qué tan complicadas pueden ser las dimensiones del campo y qué tipo de partido espera?

- Espero un juego muy cerrado. Las finales son diferentes, distintas, y el terreno de juego es complicado, pero para ambos equipos. Es un campo donde se dan muchos duelos uno contra uno, hay muchas pelotas divididas; se juega mucho con pelotazos. Espero un juego muy ríspido y espero que no se agrave.

- En Herediano han hablado de los árbitros. Jafet Soto se quejó y dijo que los perjudicaron ante Alajuelense. ¿Le preocupa que, debido a lo que se dice, los árbitros puedan llegar condicionados? ¿Ha hablado con sus jugadores sobre tener más cuidado?

- Obviamente, hemos hablado con los jugadores sobre tener más cuidado, especialmente considerando las expresiones que se han dado en su momento por otros clubes. Sabemos que eso es una estrategia y es parte del juego; de alguna manera, puede afectar a los árbitros. Siempre pensamos en lo mejor y para bien, creemos que los árbitros irán a la cancha a hacer las cosas lo mejor posible, sin dejarse presionar por los dirigentes, sea quien sea.