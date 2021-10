Gloriana Villalobos: ‘¿A quién no le gusta poder estar cerca de ser campeona?’

Gloriana Villalobos y Gabriela Guillén se toparán de nuevo en la cancha este sábado, en el inicio de la semifinal entre Herediano y Alajuelense. (Alber Marín)

Herediano tuvo que esperarse hasta la última fecha para sellar su clasificación a las semifinales del Clausura 2021 del fútbol femenino y avanzó con un rendimiento del 50%, mientras que su rival, Alajuelense, lo hizo con mucha anticipación y con un desempeño del 95,23%.

Los números de la fase regular hoy quedan de lado, porque a partir de ahora el futuro de las florenses y las rojinegras se definirá en una serie de ida y vuelta, con el pase a la final como el gran botín.

Esa situación provoca que las heredianas se tengan mucha fe para imponerse ante el rival que le ganó el título en el torneo pasado, en una final que fue tan cerrada que se definió desde los lanzamientos de penal.

Hoy la historia es distinta. Estos equipos de nuevo se topan en una instancia decisiva, pero es en semifinales.

El Team recuperó a Gloriana Villalobos, que había vuelto lesionada de los fogueos de la Selección Nacional y que no actuó en el partido pasado.

“Estuve un tiempo fuera debido a una lesión, pero agradecida con Dios por volver y creo que me siento preparada y motivada para lo que viene. ¿A quién no le gusta jugar semifinales? ¿A quién no le gusta poder estar cerca de ser campeona?”, comentó la florense.

Después de pronunciar esas dos preguntas, señaló que esa es la motivación que tiene durante estos días y considera que todo el equipo está igual, con esa misma actitud de ella.

“No hay duda de que esta semifinal va a ser cerrada, yo creo que los cuatro queremos ir a ganar, queremos ser campeones. La Liga ha hecho un torneo sumamente bueno, pero yo creo que nosotras hemos tenido nuestros momentos”, reseñó la herediana.

Y agregó: “La semifinal es una historia diferente, estamos preparadas y vamos a ir a hacer lo mejor y confiando en el equipo. Yo creo que el equipo está bastante concentrado. En estos días hemos estado entrenando bastante bien”.

También contó que han hecho actividades extra fútbol y que eso les ayuda a unirse, a tener una buena mentalidad.

“Vamos con todo, mentalizadas y sabemos la responsabilidad que tenemos”, recalcó.

Herediano y Alajuelense sostendrán el primer pulso de la semifinal este sábado, a las 8 p. m., en Guadalupe.

La otra serie comenzará este propio viernes, a las 7 p. m., cuando Dimas Escazú reciba a Saprissa FF.