Desaparición de Leslie Calderón: OIJ investiga si cuerpo hallado en quebrada es de joven madre

Leslie Stefannie Calderón Machado, una joven madre de 21 años, llegó a Costa Rica con la intención de conseguir trabajo, pero hace más de dos meses que sus familiares y allegados desconocen su paradero.

Calderón Machado fue vista por última vez el pasado 2 de marzo en San Rafael de Alajuela, lugar donde residía desde que llegó procedente de Nicaragua. Sin embargo, su desaparición no fue reportada a las autoridades hasta el martes 7 de mayo, es decir dos meses después.

Dos días antes de la notificación, la policía confirmó el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición en quebrada La Fuente, en San Rafael de Alajuela. El cuerpo, al parecer, se encontraba maniatado y tenía una bolsa plástica en la cabeza.

Medios nicaragüenses señalaron que familiares de Leslie creen que se trata de ella, pero el Organismo de Investigación (OIJ) indicó a La Nación que el caso se encuentra en estudio y que serán los análisis forenses los que confirmen o descarten dicha posibilidad.

Según informaciones publicadas por Nicaragua Actual, La Prensa y El Mercurio, la mujer llegó a Costa Rica hace pocos meses en busca de oportunidades laborales. Señalaron que ella es oriunda de Chichigalpa, Chinandega, y madre de un niño de un año.

“Aunque hasta ahora, el OlJ no ha confirmado la identidad del cadáver hallado el domingo, familiares han reaccionado a publicaciones en Facebook sobre el caso. De hecho, amigos y parientes de la joven, cariñosamente conocida como Xinita, han expresado su pésame y cercanía a la familia”, señala La Prensa.

Leslie Calderón Machado, de 21 años, se encuentra desaparecida desde hace más de dos meses. La última vez que fue vista fue el pasado 2 de marzo en San Rafael de Alajuela.

Mayra Mendoza, conocida de Leslie, comentó a este diario que se encuentra muy impactada por el hecho de que algunos medios relacionaran a la muchacha con el cuerpo hallado el domingo.

Sostuvo que la joven era siempre amable y tranquila. “Una amiga de ella me la presentó, nos veíamos siempre en el supermercado y nos saludábamos. Es una chica a la que uno le tomó cariño. Ella siempre andaba bien vestida, limpia, bien bonita”, recordó.

Mendoza se manifestó extrañada de que alguien quisiera hacerle daño a la muchacha. “Si le hicieron algo, se tiene que hacer justicia, porque ahora fue ella, otro día podría ser mi hija y yo la cubro con la sangre de Cristo, pero igual, uno nunca sabe”, aseveró Mendoza.

Casos recientes

En promedio, la Sección de Delitos Varios del OIJ recibe una denuncia por persona desaparecida cada dos horas. Sus encargados afirman que cada caso se aborda con seriedad y rapidez, pues afirman que una respuesta a tiempo a menudo resulta crucial para brindar consuelo a las familias, sea que exista o no criminalidad de por medio.

Durante las últimas semanas, la desaparición de tres mujeres se hizo mediática y lamentablemente en el caso de dos de ellas dos ya se confirmó que fueron asesinadas.

Uno de los casos es el de Nancy Margot Chacón Jiménez, de 30 años, quien se encuentra desaparecida desde hace un mes. La tarde del domingo 24 de marzo, salió de su hogar rumbo a un baile en La Fortuna, San Carlos, conduciendo su propio vehículo. Sin embargo, no regresó y sus familiares desconocen su paradero.

Semanas después, se dio a conocer la desaparición de Kimberly Araya Granados. Ella fue vista por última vez el 18 de abril por la noche, pero su esposo no reportó el hecho hasta las 6:40 p. m. del día siguiente. Luego de algunas investigaciones, su cuerpo apareció cerca de la ruta 32 y se determinó que el principal sospechoso de asesinarla sería su cónyuge.

Otro caso que trascendió en forma reciente es el de Emilce Soto Jiménez, de 48 años y quien desapareció hace dos meses. La mujer salió de su casa para hacer un mandado y luego no se supo más de ella. En forma reciente, se encontró su bicicleta cerca de un canal de agua y, días después, su bolso con algunas de sus pertenencias.

El OIJ informó de que a pesar de que su cuerpo no ha sido encontrado, se tiene certeza de que ella fue asesinada. El principal sospechoso es un sujeto de apellido Valverde, quien le habría dicho a la familia que no la buscaran porque ella habría informado que no volvería a su casa.