Carlos III honra a mujer que salvó la vida de su hermana gemela de ataque de cocodrilo

Este martes 14 de mayo, el Rey Carlos III entregó la Medalla de Galantería a Georgia Laurie, una mujer de 31 años de Berkshire, Inglaterra, por salvar la vida de su hermana gemela Melissa de un ataque de cocodrilo en Puerto Escondido, México, durante unas vacaciones en 2021.

¿Cómo ocurrió el ataque del cocodrilo?

El incidente ocurrió mientras las hermanas nadaban en un río junto a otros turistas. Melissa fue la primera en avistar al cocodrilo y alertó al grupo para que nadara hacia la orilla. Sin embargo, fue atacada y arrastrada por el animal. Georgia, al darse cuenta de que su hermana estaba en peligro, volvió al agua y encontró a Melissa inconsciente. Tras un segundo ataque del cocodrilo, Georgia luchó valientemente y logró liberar a su hermana, salvándole la vida a costa de sufrir lesiones.

Recibimiento de la medalla otorgada por el rey Carlos III

Hablando en reacción a recibir la Medalla de Galantería del Rey por su valentía en el ataque, Georgia señaló a la BBC: “Es un honor, me sorprendió mucho cuando recibí la carta porque no la vi venir, no la esperaba”.

Las hermanas desarrollaron un trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) después del ataque y continúan lidiando con la afección tres años después. El 11 de agosto próximo, nadarán en el Maratón del Támesis en apoyo de la organización benéfica PTSD UK, que apoya a quienes padecen el mismo trastorno.

“Lo que hizo que esta historia sea tan increíble es la valentía inquebrantable de Melissa a lo largo de todo, porque fue muy fuerte durante todo el proceso y no creo que estaría aquí sin ella. Realmente me dio la fuerza para seguir luchando”, agregó Georgia.