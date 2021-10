Alajuelense no se fía de su favoritismo

María Paula Salas es una de las jugadoras de Alajuelense que están disponibles para la semifinal contra Herediano. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense arrancó este torneo de fútbol femenino como el claro favorito para optar por el bicampeonato. La Liga conservó al grueso del equipo con el que se adjudicó el cetro del Apertura 2021 y, a pesar de que se marchó Marta Cox, las jugadoras que llegaron como refuerzos han sido importantes.

Bajo las órdenes de Wílmer López, la Liga tuvo un rendimiento del 95,23% en la fase clasificatoria, con 13 triunfos y un empate en 14 presentaciones. Sus números son contundentes, pero en el equipo también saben que ahora menos que nunca pueden bajar la guardia. Y las leonas no se fían de su favoritismo.

Las rojinegras visitarán este sábado, a las 8 p. m., a Herediano, en el Coyella Fonseca, un escenario en el que no es común ver partidos de fútbol femenino y que fue el reducto elegido por el Team para recibir a la Liga.

“Es una cancha que también es conocida, a pesar de que el equipo tiene algún tiempillo de no jugar en esa cancha, no es tampoco que sea extraña, donde tal vez algunas de ellas no habían tenido participación. Es una cancha como muchas de las que hemos jugado durante este torneo. No hay nada diferente”, expresó Wílmer López.

Según el Pato, el partido pasará más por la actitud, la disposición y el buen accionar de las futbolistas dentro del terreno de juego “y no va a tener tanta influencia lo que es el estadio”.

“Va a ser un partido complicadísimo, durísimo, más que los que hemos tenido contra Heredia en la fase regular. Tanto Heredia como nosotros empezamos de cero. Lo muy bueno o las cosas que se dejaron de hacer en la primera fase ya de aquí en adelante no cuentan”, reseñó el técnico de las campeonas nacionales.

Añadió que en la Liga se ha hecho mucho énfasis en que confiarse está prohibido, porque ahora los cuatro equipos clasificados de nuevo parten de cero, solo que esta vez es sin derecho a fallar, en un enfrentamiento de ida y vuelta por un boleto a la final.

“Estamos en igualdad de condiciones, el equipo está muy motivado, con muy buena disposición, con muy buena actitud y esperemos poder ir allá y traernos un muy buen resultado”, argumentó López.

Según el Pato, él le ha puesto atención a todos los detalles y confiesa que a Herediano hay que cuidarle mucho lo que es la bola muerta. Sin embargo, reitera lo que anteriormente dijeron Gabriela Guillén y Gabriela Aguilar, que la Liga se centra más en lo suyo.

“De parte nuestra el fútbol que hemos venido realizado, de pie a pie, de buena dinámica, de mucho cambio de ritmo y no tenemos por qué cambiar en estos partidos que nos quedan. Mas bien intentar de intensificar lo bueno que hemos hecho durante todo este torneo”, citó el técnico liguista.

Además, indicó que las futbolistas tienen muy presente cómo se juega este torneo y lo que puede pasar ante un despiste.

“Se les ha dicho muy bien que lo bueno que hicieron de aquí para atrás no nos va a ayudar absolutamente en nada en lo que viene. Heredia y nosotros empezamos en igualdad de condiciones en esta semifinal, ninguno tiene ventaja sobre el otro y por eso es que digo que esta serie va a ser muy pareja, muy disputada y muy cerrada”, insistió el Pato.

Su posición la respalda la delantera María Fernanda Barrantes, al asegurar que sus compañeras y ella están muy motivadas y con muchas ansias de que la pelota empiece a rodar en esta serie semifinal.

“Con todo lo que hemos venido haciendo, claritas de que ya eso no sirve de nada, fue muy bonito llegar acá como llegamos, pero tenemos claro que empezamos todos de cero, concentradas, metidas en lo que nos pide el profe que tenemos que hacer e ilusionadas y con ganas que llegue el partido”, comentó Barrantes.

Mencionó que Herediano tuvo altos y bajos en la fase regular, pero que en la Liga saben la calidad individual y grupal de las florenses, así que por una parte no descuidan lo que tienen que bloquear de su rival, “pero más en lo que tenemos que hacer como grupo”.

“Tenemos que dividir y pensar en que sí fue muy bonito, el mantener ese invicto, pero tenemos muy claro que ahorita eso no va a servir de nada y que tenemos que ir con todo este sábado para poder tratar de sacar un resultado positivo”, recalcó la atacante.

En términos generales todas las jugadoras de Alajuelense han tenido participación y lucen muy parejas en su rendimiento. Sin embargo, en el caso de Barrantes, ella ha tenido como una especie de despertar en la red y ha sido un punto alto de la Liga.

“Muy motivada de tratar de ayudarle al grupo, a las compañeras, de aportar con goles, con asistencias o con un buen trabajo dentro de la cancha, lo que me toque hacer, pero estoy muy contenta y muy ilusionada con jugar una semifinal más y ansiosa de que ya sea este sábado”, destacó.

El primer round de la semifinal entre Herediano y Alajuelense será este sábado; pero antes de eso, este mismo viernes será el primer careo en la otra serie.

A las 7 p. m., Dimas Escazú recibirá a Saprissa FF en el Estadio Nicolás Macís.

