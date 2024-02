Francisco Rodríguez recuerda la promesa incumplida de Jeaustin Campos en Herediano

Un mensaje de WhatsApp del gerente del Herediano, Robert Garbanzo, alertó al jugador Francisco Rodríguez de que Jafet Soto, presidente del club, quería hablar con él.

Aquel mensaje le recordó sus buenos momentos con el Team, donde fue figura en el título del 2019 ante Alajuelense y además, fue partícipe en la obtención del cetro del centenario en 2021 frente al Saprissa, aunque con menos participación en cancha.

Pero también revivió momentos complicados en su paso por la institución con el entonces técnico Jeaustin Campos, quien lo apartó del plantel y pidió su salida del equipo, a pesar de que en su momento le solicitó no marcharse, pues iba a tener más oportunidades.

Francisco, quien a inicios de año militaba en el equipo de Fútbol Consultants de la Liga de Ascenso, luego de volver al fútbol, recibió la llamada entusiasmado de Jafet Soto, un dirigente que siempre confió en él y que en el pasado comentó que el artillero nunca debió dejar la escuadra rojiamarilla.

“Jafet me llamó, me dijo que en algún momento había confiado en mí, que me había ayudado y ahora me tocaba devolverle el favor. En ese momento estaba bien físicamente y había retomado el fútbol con Fútbol Consultants de la Liga de Ascenso que me dio la oportunidad de volver a jugar”, comentó Rodríguez.

El delantero recordó que todo fue contra el tiempo, que era la última semana de inscripciones, por lo que no lo pensó dos veces para tomar la decisión. Recuperado de su lesión, sabía que era un reto importante, pues el Team había perdido a los mexicanos Erick Cubo Torres, por un resultado adverso en una prueba de dopaje, y Jesús Chuy Godínez, quien se marchó al fútbol chino.

“Estar acá me llena de mucha felicidad. Siempre fui feliz en el Herediano. De primera entrada todo fue muy inesperado. Gracias a Dios las cosas se me dieron para bien, el grupo me recibió de la mejor forma y me siento muy bien estar acá en el Herediano y feliz de aportar todo lo que pueda para el bienestar del equipo”, manifestó Rodríguez.

Francisco Rodríguez y su salida del Herediano

Francisco Rodríguez recordó que tras ganar la corona 29 se dio su salida, pues su relación con el técnico Jeaustin Campos, no era buena e incluso, aseguró que incumplió una promesa que le había dado.

“Muchos jugadores han pasado por lo mismo. Están bien y llega un entrenador para el cual uno no es de su gusto, es así de sencillo. No creo que sea algo personal, pues cada DT quiere lo mejor para la institución. En ese momento fue mucha casualidad que yo saliera de acá (Herediano) y que 11 fechas después yo me lo volviera a topar en Saprissa. Fueron cosas que pasaron”, narró Rodríguez.

Francisco, quien tras su retorno al conjunto florense suma dos anotaciones por el Torneo de Clausura 2024 y una por la Concacaf Liga de Campeones, declaró que desde la llegada de Jeaustin Campos al Herediano en el Torneo de Apertura del 2021, sabía que no iba a jugar, al igual que le sucedió en cuadro morado.

“Mi relación con Jeaustin era distante, no era de su gusto. Nunca hubo bronca, pocas veces hablamos. Cuando él llegó, yo tenía regularidad en el Herediano y después pasé a no ser convocado, a no estar entre los 18 jugadores e incluso ir a las gradas sin tener chance”, enfatizó Rodríguez.

Pero el artillero sí se molestó con Jeaustin Campos, cuando el futbolista le comentó que tenía la oportunidad de marcharse cedido para buscar regularidad en otro equipo.

“En Herediano tenía un contrato de tres años. Al saber mi situación, pensé en salir a préstamo y luego volver con más regularidad, pero Jeaustin me dijo que me quedara, que iba a contar conmigo. Pero después de que ganamos el título del centenario, lo primero que pidió fue mi salida, cuando recién habíamos conversado. Eso no me gustó, me tomó por sorpresa y pedí mi finiquito”, agregó Rodríguez.

Francisco añadió que en su momento Campos comentó en una conferencia de prensa que era un jugador que no corría en la cancha, pero a su criterio solo lo dijo porque, al no ser de su gusto, debía dar alguna razón para no utilizarlo.

“La reunión para finiquitar mi contrato fue muy triste. Ya había roto toda la posibilidad de seguir en el plantel o bien de ir a préstamo. Jafet estaba de mi lado, quería que me quedara, pero la relación estaba rota y era insostenible. Comprendo que el entrenador venía de ganar el campeonato y tenía el respaldo del club, por lo que para mí lo mejor era marcharme”, enfatizó Rodríguez.

Tras dejar el Herediano, Francisco Rodríguez fichó con Saprissa, sin imaginarse que dos meses después Jeaustin Campos llegaría al cuadro morado y viviría la misma situación, por lo que igual decidió dejar el plantel a pesar de tener seis meses de contrato vigente y buscar nuevas opciones, sin imaginarse que las vueltas de la vida lo llevarían a volver al cuadro rojiamarillo, donde lo recibieron con los brazos abiertos.