Sentados en mesas aparte en el desayuno, los diputados del PUSC evidencian su división

Aunque lo niegan, los simbolismos mostraron este 1.° de mayo la división interna que viven los diputados de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

A la hora del desayuno, en una mesa se sentaron los siete que apoyaron la candidatura de su compañero Horacio Alvarado para la presidencia legislativa, mientras que, en otra, los dos que respaldaron al liberacionista Rodrigo Arias. Se trata de Vanessa Castro y Carlos Felipe García, quienes, además, entraron de últimos.

De hecho, estos dos legisladores se ausentaron en la reunión que la bancada efectuó el martes, para decidir si mantenía la candidatura de Horacio Alvarado o apoyaba a Arias. Al final, la mayoría se decantó por apoyar a su compañero, quien finalmente solo recibió siete votos del PUSC: los de Alejandro Pacheco, Leslye Bojorges, María Marta Carballo, Melija Ajoy, Carlos Andrés Robles, Daniela Rojas y el propio Alvarado.

Durante el desayuno, Vanessa Castro y Carlos Felipe García ingresaron de últimas a un salón del edificio antiguo, acompañados por sus familiares. Se sentaron aparte, con rostros incómodos. Además, durante el traslado a la sede actual del Congreso, ambos legisladores caminaron separados del grupo. Ellos cumplieron con su compromiso de votar por Arias.

Además, el primer grupo se tomó fotos sin los otros dos compañeros.

Al ser consultada por La Nación, Castro afirmó que no hay ruptura en la fracción, sino que existen diferentes perspectivas, mientras que García minimizó la situación, señalando que durante el desayuno compartió con su bancada.

“Ruptura sería que nosotros nos fuéramos de la fracción o dejáramos nuestro partido, pero creo que Vanessa Castro es absolutamente socialcristiana. No sé por dónde me llevará la vida, pero seguiré trabajando con la fracción y como lo he indicado, a partir del 2 de mayo (mañana), hay que construir juntos”, declaró Castro.

La nueva jefa de bancada socialcristiana, María Marta Carballo, restó importancia al distanciamiento de sus dos compañeros. “Ruptura no hay, la fracción somos nueve, nos mantenemos nueve. Ellos, como diputados, tienen el derecho de tomar sus decisiones y así ejercieron su derecho”, matizó Carballo.

Argumentó que fueron los asesores quienes acomodaron a Castro y García en una mesa distinta.

Alejandro Pacheco, Daniela Rojas, Horacio Alvarado, María Marta Carballo, Leslye Bojorges, Melina Ajoy y Carlos Andrés Robles se sentaron aparte de sus compañeros. Foto: Josué Bravo

En el desayuno, la mayoría de legisladores socialcristianos discutió a quién apoyar; incluso, evaluaron respaldar la postulación de García para la primera secretaría del Directorio.

Vanessa Castro indicó que no pidieron el apoyo de su bancada para García. Añadió que la defensa de la institucionalidad pesa más que haberse replegado a su bancada.

Días atrás, el jefe de bancada saliente del PUSC, Alejandro Pacheco, aseguró que su fracción estaba sorprendida por la decisión de dos de sus nueve diputados de respaldar la candidatura del liberacionista Rodrigo Arias, apartándose de la línea de fracción.

El jefe socialcristiano atribuyó estas posturas de Castro y García al resentimiento porque la bancada socialcristiana no eligió a la primera como candidata a la presidencia legislativa y al segundo como jefe de bancada.