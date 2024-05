Este es el mejor actor del mundo, según Quentin Tarantino

El director de cine Quentin Tarantino es conocido como uno de los más destacados de las últimas décadas. A lo largo de su extensa carrera, y con una larga lista de éxitos en su haber, ha trabajado junto a una amplia gama de actores, incluyendo a figuras icónicas como John Travolta, Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Uma Thurman y Robert De Niro, entre otros tantos. Pero en una entrevista, el creador de Había una vez en Hollywood eligió a uno de estos como “el mejor actor del mundo”, destacando la magnitud de su admiración por este intérprete.

Se trata de Robert De Niro, quien tuvo un papel secundario en Jackie Brown, película de Tarantino estrenada en 1997, que se centró en una azafata llamada Jackie, acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero. Para evitar la prisión, la mujer colabora con la policía con el objetivo de atrapar a su proveedor. Además de De Niro, este filme contó con un elenco estelar que incluyó a Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Michael Bowen y Chris Tucker. El guion de la película se basó en la novela Rum Punch, de Elmore Leonard.

Todo se dio a conocer durante una entrevista que data de hace algunos años, con Charlie Rose, en la que Quentin Tarantino promocionó el lanzamiento del mencionado filme, y se refirió al actor como uno de los mejores que había visto. “Merece su reputación como probablemente el mejor actor de su generación. Creo que es el mejor actor del mundo. Nunca he visto a un actor consumirse tan completamente en un personaje, en verdadero trabajo de personaje durante la obra. Y lo que quiero decir con eso es que cuando Robert está interpretando a Louis […] él es Louis, él está trabajando momento a momento”, explicó en aquel entonces, dejando en claro su visto bueno para con el intérprete.

Volviendo un poco más a la actualidad, hace algunos días, los fanáticos del director quedaron realmente sorprendidos por una determinante decisión que tomó: no seguir adelante con The Movie Critic, largamente anunciado como su décimo y último proyecto para el cine. Según detallaron fuentes cercanas a Tarantino, citadas por el medio Deadline, renunció a la idea y “simplemente cambió de opinión”. El director no va a presentar lo que iba a ser su última película.

El anuncio, que el director aún no confirmó oficialmente, fue un gran impacto entre aquellos que esperaban con expectativa este proyecto, que parecía estar más cerca que nunca del corazón y la visión del cineasta.

Según el mencionado medio, la decisión está tomada, aunque no se tienen las precisiones correspondientes con respecto a los motivos. Por lo que se sabe, el proyecto estaba bastante avanzado y hasta tenía casi confirmado a Brad Pitt como protagonista. “Fuentes cercanas al director dijeron que cambió de opinión y está volviendo a la mesa de dibujo para determinar cuál será el diseño de su obra final”, destacó la información que se dio a conocer.

Robert de Niro trabajó en la película 'Jackie Brown', de Quentin Tarantino, en 1997. Foto: Archivo.

