Francisco Rodríguez vivió desintoxicación del fútbol y ya lo buscaron equipos de Primera

Francisco El Divino Rodríguez estuvo ausente de los escenarios deportivos por cinco meses. La última noticia que se supo fue la de su retiro. Sin embargo, en la primera jornada de la Liga de Ascenso sorprendió con su regreso con anotación y asistencia.

El exjugador de Saprissa, Herediano y Alajuelense confesó que necesitaba un respiro del fútbol, pensar en otras situaciones más allá del balón.

No obstante su talento no pasó desapercibido y luego de la primera fecha de la segunda división, ya un equipo de la máxima categoría lo llamó para ficharlo, pero él asegura que quiere terminar este semestre con Futbol Consultants, plantel que le abrió las puertas.

“Lo que viví fue una desintoxicación, porque la verdad estaba un poco cansado del ambiente futbolístico. Yo pasé por muchas circunstancias como salir de Herediano cuando yo no quería irme, igual me pasó en Saprissa, y luego vino el tema de las lesiones. Esto a uno lo va cansando poco a poco”, explicó.

El juego ante Aserrí en el que marcó y asistió fue visto como una prueba, sobre todo porque Rodríguez no tenía claridad de en qué forma futbolística estaba.

“Yo sí me sentía bien físicamente y siempre me mantuve, pero no es lo mismo tener el contacto con el balón. Hace unas semanas hablé con José Luis Rodríguez y él me abrió las puertas para integrarme poco a poco. Ya cuando se acercaba el torneo me hablaron y me dijeron que si quería formar parte del proyecto”, afirmó.

El Divino entró con fuerza en el camerino del equipo, al punto que lo nombraron capitán.

Para el jugador esta experiencia es nueva, ya que a sus 30 años solamente en una etapa en la UCR le tocó portar la cinta.

Ahora con la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión, el artillero manifestó que aunque tiene la ambición de volver a un equipo grande y a la Primera División, si algo ha aprendido es a disfrutar cada etapa.

“En este momento mi prioridad es Consultants y aquí me siento feliz y cómodo, de hecho al equipo que estaba interesado le hice saber esto mismo. Ahora nadie quiere salir de un equipo grande...Entonces uno siempre trabajará para volver ahí”, agregó.

Sobre su última etapa en el Saprissa, club al que llegó en 2021, el jugador añadió que aunque no salió como quería si tuvo mucho aprendizaje.

“Lo que pasó creo yo es que el equipo en general no tuvo un buen semestre. Si usted ve ese fue el último mal semestre de Saprissa, ya luego llegó la seguidilla de títulos, pues no era mi momento y me tocó vivir esta situación, pero yo tomo todo como aprendizaje”, concluyó.

Francisco Rodríguez comanda a un equipo lleno de figuras de experiencia que quiere lograr el ascenso por la vía rápida; junto a él hay hombres como Jorge Castro, Daniel Cambronero, Darío Delgado, Andy Reyes, Esteban Rodríguez y Diego Estrada, quienes buscan retar a planteles como Santa Ana y Limón Black Star, entre otros.