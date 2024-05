MEP continúa sin hacer públicos resultados de pruebas nacionales de 2023

Los resultados de las Pruebas Nacionales realizadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) entre octubre y noviembre del 2023 a 108.380 alumnos continúan siendo un misterio para el país y poco claros para muchos docentes.

Varios meses después de su aplicación a escolares de sexto grado y colegiales de undécimo y duodécimo en caso de los liceos técnicos, no se han publicado de manera oficial datos concluyentes que den una luz sobre los aprendizajes o materias a reforzar en los estudiantes.

Docentes consultados por La Nación hacen manifestaciones contradictorias, pues mientras algunos afirman que sí recibieron datos comprensibles, otros, más bien, exponen falta de claridad y ausencia de un análisis que les permita saber hacia dónde orientar sus esfuerzos en el aula.

Si bien el MEP prometió un informe oficial para el 22 de marzo, los datos no se dieron a conocer oficialmente. Solo este diario dio con informaciones que la institución divulgó en su página web la mañana del miércoles 20 de marzo, las cuales para la 1:30 p. m. de ese mismo día ya habían sido eliminadas.

Posteriormente, el silencio ha imperado pese a varias solicitudes planteadas por La Nación. La última, esta misma semana.

A finales de octubre de 2023, el MEP inició las pruebas nacionales estandarizadas para 72.240 estudiantes de sexto grado de escuelas públicas y privadas. 36.140 colegiales en su último año también realizaron pruebas nacionales. Seis meses después, los resultados no se han presentado oficialmente. (Lily Arce Rob/Lily Arce)

Los datos publicados por pocas horas fueron presentados en un esquema ambiguo que utiliza las categorías de básico, intermedio y avanzado (con los colores del semáforo) y no ofrecen informaciones detalladas del desempeño a nivel nacional de los alumnos.

Fueron organizados igual que las pruebas nacionales diagnósticas realizadas en los primeros meses del 2023, las cuales no permitían establecer la situación de la educación en el país.

Reclamo por datos de pruebas nacionales

Este medio conversó con siete docentes de escuela y colegio, que aplicaron las pruebas el año pasado, así como con dos maestras que imparten sexto grado en este curso lectivo. El primer grupo reclama no haber recibido un informe para conocer qué temas y materias deben reforzar, las últimas lamentan que hasta ahora, no han obtenido los resultados de las pruebas estandarizadas diagnósticas realizadas en marzo de este año.

“Lo que enviaron del MEP fue una gráfica de cuántos ganaron las pruebas y cuántos no, un porcentaje en forma general. Para reforzar las materias y los temas en los que más se fallaron, a nivel de institución, ven los resultados de las pruebas y de ahí se basan para preparar a los sextos de este año que las realizarán”, comentó una maestra cartaginesa.

Un testimonio similar fue compartido por otra docente de esa misma provincia.

En su reciente discurso de rendición de cuentas, el 2 de mayo, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, exaltó la utilización de pruebas nacionales estandarizadas para medir el rendimiento estudiantil a finales de primaria y secundaria. Sin embargo, el mandatario no hizo referencia alguna a los resultados.

La ausencia de la información genera críticas y preocupación en otros actores del sector educativo, como es el caso del Programa Estado de la Nación (PEN), organización que le sigue el pulso al desarrollo del país y específicamente a la educación mediante el informe del Estado de la Educación.

“Sin acceso a información detallada sobre los conocimientos y deficiencias de las personas estudiantes, que pueda ser compartida con familias, instituciones educativas y la sociedad en general, se vuelve cada vez más difícil avanzar en la implementación y seguimiento de políticas educativas efectivas”, señaló el PEN en un artículo publicado en abril pasado en el que advirtió que según las pruebas PISA 2022, los estudiantes de 15 años retrocedieron en competencias lectoras.

Estos fueron los resultados de pruebas nacionales de los estudiantes de undécimo año que el MEP publicó en su sitio web y que horas después eliminó. La información no presentó un análisis de fortalezas y debilidades de los alumnos. Foto: Captura de pantalla.

Sindicatos piden ‘sacar provecho’ a pruebas nacionales

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz, dijo que los resultados de las pruebas nacionales sumativas, realizadas el año anterior, se entregaron hasta principios de este a los directores de los centros educativos, pero de ahí no trascendieron.

“No conocemos los resultados. Siguen manejándolo ellos a su gusto, sin sacarle provecho a la información”, lamentó Díaz, quien resaltó que hasta ahora tampoco han trascendido los resultados de las evaluaciones diagnósticas realizadas en marzo y que son de vital importancia, pues permiten vislumbrar cómo serán las pruebas nacionales que se realizarán entre octubre y noviembre.

Esos exámenes que se realizarán en el último trimestre tendrán un valor del 40% de la nota final de los alumnos de último año; 10 puntos más que en 2023, cuando representaron un 30% de la calificación final.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero, aseguró que ellos no cuentan con ningún informe formal de entrega de estos resultados ni a los estudiantes ni a sus docentes.

“Como sindicato no hemos recibido una entrega formal (de los resultados de las pruebas nacionales). Muchas veces nos los hacen llegar”, comentó.

Qué información recibieron de pruebas nacionales

Docentes de diferentes instituciones del país hablaron de su experiencia con la información de las pruebas nacionales de finales del 2023, algunos resaltan que no obtuvieron resultados, mientras otros señalan que no son del todo claros.

“Ellos enviaron unas gráficas con los resultados el año pasado y solo especifican en cuál de las tres ciencias fallaron más: si en Química, Física o Biología, porque es un solo examen que hacen con las tres ciencias. Para uno es complejo y aunque a la mayoría de mis estudiantes los conozco, hay otro porcentaje que no conozco tan bien, no sé en qué temas es que se debe reforzar más (...). Es difícil preguntarle a cada uno por la gran cantidad de estudiantes que son”, expresó la profesora de un colegio en Cartago.

Por su parte, una docente guanacasteca reconoció que ella nunca recibió información; solamente se enteró de lo que se empezó a hablar en su lugar de trabajo.

“Es un resultado en general que hacen por provincia y dirección regional. De cada estudiante, a los profesores no nos dicen nada. A ellos tampoco les dijeron en qué fallaron, al menos a mis manos nunca llegó nada. Por ejemplo, dicen que salió muy bajo en Estudios Sociales y Cívica, pero no dicen en qué específicamente”, expresó la docente de secundaria.

A nivel de primaria, la situación es similar, pues en la mayoría de los casos no hay datos específicos.

Una maestra del cantón de Goicoechea comentó que ella y todos sus compañeros sí recibieron la información individual de cada estudiante con las notas obtenidas por cada materia, a diferencia de los resultados de las diagnósticas, de abril del 2023, pues esa vez solo les hicieron llegar gráficos y estadísticas.

Dos educadoras de la zona de El Guarco, en Cartago, señalaron que solamente recibieron estadísticas con información de los temas y materias en las que “hubo más y menos fallos”.

Las pruebas realizadas en el último trimestre del 2023 representaron el 30% de la nota final de los alumnos de último año de escuela y colegio. En 2024, corresponderán al 40% y el próximo, el 50%, según el MEP. Fotografía: Valeria Martínez.

‘Gallo tapado’ en pruebas nacionales

La falta de información al país de pruebas nacionales también preocupa a dos docentes que imparten sexto grado este año, pues consideran que serían datos valiosos para tener en cuenta con sus alumnos.

A su vez, les agobia no tener los resultados de las pruebas diagnósticas que se aplicaron en marzo.

“A nosotros nos preocupa bastante. No encontramos un punto de partida con respecto a saber la realidad de nuestros estudiantes. Vienen con el desfase de pandemia, sin embargo, hemos redoblado esfuerzos para nivelarlos. No vemos que tengan el repunte, y al no tener resultados, no sabemos si están entendiendo”, declaró una maestra de Concepción de Alajuelita.

Ella cuenta que si bien en su clase aplica diagnósticos, sabe que el lenguaje utilizado en las pruebas es distinto y desconoce si los escolares lo comprenden.

“No sabemos nada de las pruebas ni qué nivel tienen. Esta generación no tiene un segundo ni tercero adecuado, pues lo hicieron durante la pandemia. Hay algunos que tienen la letra de segundo grado, que no saben sacar una idea principal de un texto y que apenas hacen las operaciones básicas”, dijo con angustia.

Con relación a los resultados de las pruebas nacionales sumativas que hicieron los estudiantes de sexto grado el año pasado, lamenta no tener acceso a esa información, pues considera que esos insumos serían valiosos para sus estudiantes.

“Nos piden hacer planes remediales, pero no tenemos los datos para hacerlos”, lamentó.

Otra colega suya, quien imparte clases en una escuela de San José, contó que todos sus compañeros preguntan constantemente por los resultados de las pruebas diagnósticas de este año. Ninguno obtiene respuestas.

“Nosotros llegamos como a gallo tapado. Siempre le busco el porqué a las cosas y quisiera saber para qué funcionan estas pruebas; que digan, por ejemplo, que en Español están bajísimos, entonces ya se tiene la perspectiva y se actúa. Estas directrices del MEP son extrañas. No sé hacia dónde vamos”, señaló la docente, de 55 años.