“Es un efecto muy grande no solo en los adultos, sino en niños y jóvenes, porque ellos tienen mucho miedo de contagiarse y de qué pasa si yo me contagio, si le pasa a mis papás y a mis abuelitos, entonces lo que viene a hacer la Liga, no es por ser superhéroes, ni que vienen de otro mundo, son personas, que les pasó y entonces si le pasa a quien sea, es normal. Y qué vamos a hacer, quedarnos con la idea, aislarnos y sentirnos mal, o solo aislarnos de una forma física”, indicó.