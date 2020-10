Turrúcares es muy caliente y eso hace que la nutricionista Natalia González esté trabajando en un protocolo de hidratación que se aplicará antes, durante y después de los entrenamientos en el CAR; al igual que en los días de partido.

“A veces pensamos sólo en lo que comen, pero lo que toman o cómo se hidratan es igual de importante”, expresó González, quien contó que otro aspecto indispensable es el descanso.

“Durante la noche se cumplen todos los procesos de recuperación muscular. Ellos pueden entrenar un montón e hidratarse muy bien, pero si no descansan bien no habrá una recuperación óptima en ese aspecto, o un cuidado al 100% de la salud como tal, entonces el descanso es importante".

Empero, afirma que no hay mayores contratiempos, porque trabajar con los integrantes de Alajuelense le resulta una tarea fácil.

“Son muy disciplinados. No he tenido un solo jugador al que yo diga a este tengo que regañarlo, para nada. Son aplicados y muy pendientes haciendo consultas sobre mejorar o qué cambiar y el trabajo es más sencillo en ese aspecto”, destacó.