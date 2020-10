“A diferencia de las veces que estuvimos en cuarentena anteriormente, varía con respecto a que ahora no podemos estimular o entrenar la cualidad de resistencia como tal, aeróbica y anaeróbicamente, por qué, por la restricción sanitaria que tenemos, que no podemos salir de casa. Incluso, algunos positivos que conviven con otras personas de alto o no riesgo, tienen un espacio más limitado, al estar en un cuarto o una salita más pequeña, no disponen de la casa en su totalidad”, citó Herrera.