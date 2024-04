¿Estará Marcel Hernández en el duelo del Cartaginés ante Alajuelense?

Cartaginés y Marcel Hernández pasan por el peor momento de su relación. Sin embargo, ambos se necesitan en el cierre del Torneo de Clausura 2024. De cara al juego de este sábado ante Alajuelense (5 p.m.) hay una pregunta recurrente: ¿Hernández será tomado en cuenta de nuevo o lo enviarán a las gradas otra vez?

Marcel Hernández no pasa por su mejor momento en el Clausura 2024, pero aún así es el goleador de Cartaginés, con cuatro tantos. (Alonso_Tenorio)

Con la salida de Mario García, los brumosos tienen un nuevo técnico, y bajo el liderazgo de Greivin Mora, no hay ningún jugador descartado. Mora mismo aclaró que no recibió instrucciones de la dirigencia para excluir a Marcel.

“Cuando conversé con el presidente y el gerente el martes, les pregunté si contaba con todo el plantel y me confirmaron que sí. No me hago cargo de lo que sucedió antes de mi llegada. Desde ese martes en adelante, asumo toda la responsabilidad”, señaló Mora.

“He hablado con los jugadores sobre lo que queremos y les he pedido compromiso para esta etapa. Hasta el día de hoy, Marcel está considerado para el partido contra Alajuelense, al igual que el resto de los 27 jugadores del plantel”.

Greivin Mora estará al frente del Cartaginés por los ocho partidos que le restan al club en el Torneo de Clausura 2024. (Hamilton Ramírez, Cartaginés)

Cuando La Nación le preguntó directamente si Hernández estaría al menos entre los 18 convocados, Mora respondió con una sonrisa: “Veremos el sábado si está o no”.

El atacante entrenó normalmente durante la semana y se le vio tranquilo y optimista este viernes, tras la práctica en el Fello Meza. Incluso, al finalizar la sesión, mantuvo una conversación cordial con el gerente Leonardo Vargas Masís, ante la mirada de los medios de comunicación presentes en la conferencia de prensa.

Extraoficialmente este medio maneja que Hernández será convocado para enfrentar a la Liga y tiene muchas probabilidades de ser titular. Esto a pesar de no haber sido tomado en cuenta en el partido anterior contra Grecia y de las acusaciones del presidente, Leonardo Vargas Monge, quien lo culpó de tratar de imponerse ante los técnicos y de ser perjudicial para el club.

El “9″ ha contribuido con el 30% de los goles del Cartaginés desde su llegada al equipo, participando en el 85% de los partidos. Sus 104 goles en 214 partidos del torneo nacional son evidencia clara de su influencia.

El técnico Greivin Mora conoce bien al jugador y está consciente de que necesitará su aporte para sacar al equipo de la racha de nueve partidos sin ganar en el Clausura 2024 (siete derrotas y dos empates).