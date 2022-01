Celso Borges revela cuatro meses después cómo lo convenció Agustín Lleida para jugar con Alajuelense

Celso Borges fue uno de los jugadores con nota alta en el primer partido de Alajuelense en el Clausura 2022. El mediocampista tuvo un juego muy completo. (Alonso Tenorio)

Cuando Alajuelense apareció en el camino de Celso Borges, su papá, Alexandre Guimaraes le dijo lo que pensaba que era mejor para él; mientras que su mamá, Lina Mora le recomendó que tomara la decisión que lo hiciera feliz y le diera tranquilidad, porque basado en eso, la determinación final sería acertada.

Siguiendo los consejos de sus papás, escuchando a su esposa, Marta Peralta y dando el paso que él también quería, se percató de que había un consenso entre todos.

Y Celso Borges le dio el sí a Agustín Lleida, contratación que fue anunciada el pasado 21 de setiembre, simulando un ‘hackeo’ en la cuenta de Instagram del club.

Después de un amplio repaso de su carrera en el podcast Corazón Manudo de Alajuelense, Borges narró lo que pasó en ese instante, cuando parecía que regresaba a Saprissa, pero terminó firmando un contrato hasta mayo de 2023 con la Liga.

“Eso fue casi a lo último de la ventana, cuando iban cerrando acá, yo había venido a ver las instalaciones y todo, pero las vine a ver como un síntoma de progreso del fútbol en el país, realmente admirando lo que estaba haciendo la Liga por el crecimiento y un desarrollo integral de los futbolistas”, relató Celso Borges, prácticamente cuatro meses después de ser parte de la Liga.

Aquel día que acudió al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, no dejaba de pensar en que era muy bueno que un equipo diera el paso a nivel nacional y que eso estuviera ocurriendo en la actualidad.

Fue una visita casual, sin ningún otro propósito más allá de conocer el cuartel de operaciones del día a día de Alajuelense; pero también es cierto que la impresión que se llevó de la Liga fue muy positiva.

“Y claro, cuando me llama Agustín, ¿qué es lo que me convence? lo claro que fue, lo conciso que era en su propuesta, sin ningún tipo de nebulosa ni nada. O sea, era todo A, B y C y era A, B y C. La verdad fue muy fácil, muy llevadero”, apuntó el mediocampista.

Cuando Borges tomó la decisión de vestirse de rojinegro, ni siquiera pensaba en cómo iba a reaccionar el liguismo y asegura que la forma en la que se sintió arropado de inmediato, lo impresionó.

“Lo dije el día de la presentación, era abrumador, todo el montón de mensajes de apoyo y de cariño que estaba recibiendo y yo lo único que quiero de corazón es devolver eso con un campeonato, con buenas actuaciones y ojalá que la gente disfrute de cuando uno está en la cancha”.

Y agregó: “Me consideraría exitoso con eso estando acá. Es una afición muy leal y que se merece un campeonato, mi mayor motivación es esa, poder dar eso, estuvimos cerca el año pasado, pero así es el fútbol. A veces el éxito no va vinculado del triunfo, igualmente lo que podemos esperar es eso, mucho compromiso, mucha dedicación y esperar darlo todo por mis compañeros y por el equipo”.

En la Liga también se siente privilegiado por ser compañero de equipo del capitán Bryan Ruiz, a quien respeta y admira.

“Uno sueña con jugar con buenos jugadores y jugar con Bryan en la selección que tenemos rato juntos y ahora estar en el día a día con él, es espectacular. Estamos hablando probablemente del mejor jugador de campo, me atrevería a decir de la historia del fútbol nacional”.

Borges contó que en más de una ocasión le ha dicho a Ruiz que siempre está metido en asistencia, en jugada de gol y que es decisivo.

“Para mí, poder contarle cuando tenga hijos, o a mis amigos, que yo jugué con ese mae para mí es un placer, hacerlo en el mismo club y ojalá poder salir campeones creo que es lo más lindo. Evidentemente es un goce profesional lo que uno tiene poder compartir con buenos jugadores y con buenas personas”.

Después de lo que fue el primer partido de Alajuelense en el Clausura 2022, al derrotar 1 a 0 a Guadalupe, Borges considera que el equipo tiene todo para lograr lo que quiere.

“Yo creo que la afición puede esperar este año un equipo mucho más ya identificado de cómo quiere jugar, hemos tenido más tiempo de trabajo, que algunos partidos nos puede salir peor o mejor que otros, en cuestión de finezas o de estar uno técnicamente más acertado, pero sí pueden ver un equipo que se identifica con la cultura del club y que yo creo que nos puede ir bien así. Espero de verdad poder estar al final del torneo celebrando, eso sería lo mejor”, finalizó el futbolista.

Él es uno de los jugadores de Alajuelense que en este momento se encuentran con la Selección Nacional. Los otros son Leonel Moreira, Ian Lawrence, Bryan Ruiz, Aarón Suárez y Johan Venegas.

La Liga recibirá el sábado a Guanacasteca, a las 5 p. m., en el Estadio Nacional.

