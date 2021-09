Alajuelense revela pormenores de las contrataciones de Celso Borges y Gabriel Torres

Celso Borges tiene contrato con Alajuelense hasta mayo de 2023. (LDA)

Desde el hotel de concentración de Alajuelense en Ciudad de Guatemala, el director deportivo de los rojinegros, Agustín Lleida, reveló los pormenores de las contrataciones del mediocampista Celso Borges y del atacante panameño Gabriel Torres. Con la llegada de ellos, la Liga da por cerrada su plantilla para este torneo.

¿Por qué la Liga contrató a Borges? “Viene a sumarnos mucho, no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, es muy importante para todo nuestro proyecto, porque va a ser guía fundamental para los jugadores que vienen abajo. Es un jugador de experiencia, con mucha trayectoria, que no tenemos que hablar mucho de él. Ya todo el mundo en Costa Rica sabe lo que nos puede aportar y estamos muy contentos de su incorporación”, respondió Lleida.

Pareciera que Borges llegó para quedarse en Alajuelense. El contrato del experimentado centrocampista es extenso, por lo que deja la impresión de que el jugador de 33 años prácticamente podría retirarse con la Liga.

“Viene por este torneo y un año y medio más. Estará con nosotros hasta mayo de 2023, sabemos que nos va a aportar muchas cosas y estamos muy contentos de su incorporación. Por otro lado estamos muy felices porque sabemos que nos va a sumar mucho”, mencionó Lleida.

A finales de julio, el español había dicho algo en alusión a Borges. Sin embargo, en ese momento pocas personas imaginaron cómo terminaría esta historia, con el fichaje de un futbolista que inició su carrera en Saprissa, tuvo una trayectoria importante en el Viejo Continente y a la hora de regresar al fútbol nacional se marchó a la Liga.

“Celso cumple las características para que pudiera sumarse a ese grupo de jugadores, como Bryan (Ruiz), Leonel (Moreira), Junior (Díaz), (Álvaro) Saborío, que en un momento se han incorporado al proyecto y que se meten en un vestidor con un 70% de jugadores de 21 años, de 18, de 19 años que necesitan de esos líderes, que en momentos claves les digan: ‘Por ahí no vas bien, para crecer tenés que seguir este camino, no hagas caso a redes sociales, céntrate en esta parte, no te distraigas por ciertas cosas’. Celso cumple con ese rol”, había dicho Lleida en ese momento.

Un día antes, la Liga rompió el silencio sobre Celso. Quienes se refirieron fueron el técnico Luis Marín y el lateral derecho José Andrés Salvatierra y lo hicieron a través de la conferencia de prensa virtual organizada por Concacaf previo al juego de este martes a las 8 p. m. contra Guastatoya, en los octavos de final de la Liga Concacaf.

“Liga Deportiva Alajuelense es un club que siempre está en contacto con muchísimos jugadores, que siempre tiene en la órbita a los mejores jugadores del fútbol de Costa Rica y de otras partes y Celso es un excelente jugador, a cualquier técnico le gustaría tenerlo, es lo único que puedo decir. No sabemos qué va a pasar, pero si él pudiera venir estaríamos encantados de tenerlo por acá”, mencionó Marín.

Mientras que Salvatierra exteriorizó: “Lo conozco, sé lo que puede aportar en un grupo y si fuera así va a ser bienvenido como lo ha sido siempre cada jugador que ha venido aquí a Liga Deportiva Alajuelense; esa sería mi opinión respecto al tema”.

¿Y Gabriel Torres? En cuanto al delantero canalero Gabriel Torres, Agustín Lleida apuntó que hace poco más de un año estaba siendo campeón de la Sudamericana con Independiente del Valle y que para él, eso habla de lo que es.

“Ahora se incorpora con nosotros a préstamo, por parte de Pumas. Lo va hacer de aquí a diciembre, en una buena negociación con Pumas de la Liga MX, va a aportar muchas cosas. Es un goleador, un buen trabajador en cancha también y muy felices de que se incorpore a sumar a la plantilla”.

Lleida también dijo que en Alajuelense estaban muy contentos con el equipo antes de estos últimos movimientos, pero que se presentaron las oportunidades de reforzarse a lo último, surgieron las negociaciones y se concretaron.

“Teníamos una plantilla con la que estábamos muy contentos. Sin embargo, siempre que se den opciones así en el mercado que sabemos que pueden venir a sumar cosas, tenemos que valorarlas y por suerte y con trabajo pudimos echar los fichajes adelante y contentos de la incorporación”, citó.

Los últimos días de Lleida han sido bastante ajetreados, pegado al celular prácticamente las 24 horas y cuidando los detalles de manera sigilosa para que no surgieran contratiempos de último minuto. Fue tan precavido porque realmente estaba muy interesado en que estas negociaciones no se cayeran.

“Siempre cuesta, todas las operaciones cuestan porque hay muchas variables de por medio, pero por suerte se han dado y son dos herramientas más importantes que el equipo suma a la plantilla y contentos de poderlos tener con nosotros”, detalló.

Aún no está claro cuándo será que Borges y Torres llegarán al país. Lleida apuntó que eso es algo que Alajuelense está coordinando con ellos, pero que el deseo del club es tenerlos cuanto antes.

“Sabemos que los dos tienen dos realidades al día de hoy, una en España y otra en México que tienen que cerrar y de nuestra parte pondremos todo lo que esté en nuestras manos para que lo puedan cerrar lo antes posible y que estén lo antes posible con nosotros”.

Reseñó que apenas ambos futbolistas lleguen a Costa Rica, se convocará a una rueda de prensa para hacer la presentación oficial en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

