Alajuelense maneja dos perfiles definidos a la hora de fichar

Alajuelense conserva al grueso de la plantilla que mostró en el torneo pasado. Barlon Sequeira y Marcel Hernández marcaron los primeros goles manudos en el torneo. (JOHN DURAN)

Empezó el torneo y hasta este momento Alajuelense no ha efectuado el fichaje de un rostro nuevo que se incorpore al plantel de Andrés Carevic.

Lo que hizo la Liga fue procurar no perder piezas importantes, al adueñarse de la ficha del arquero Leonel Moreira y ejercer la opción de compra por el defensor Alexis Gamboa.

El club decidió no renovar el contrato de Junior Díaz y Jurguens Montenegro se acaba de marchar al fútbol suramericano con el Bolívar de Bolivia.

“Claro que estamos cortos en la plantilla con las situaciones que se han dado, pero bueno, valoraremos a ver cómo está toda la situación institucional para ver si tenemos la posibilidad de aquí al cierre del libro de pases tratar de poder incorporar.

“Entonces, esperemos que se pueda dar algo, pero bueno, al final, si no, tenemos que incorporar a los jóvenes que nosotros tenemos”, expresó Carevic luego del empate 2-2 entre Alajuelense y San Carlos.

El período para gestionar y lograr la inscripción de jugadores en este Apertura 2021 finalizará el 21 de setiembre y aún no está definido si la Liga se reforzará o si afronta el torneo local y la Liga Concacaf con los hombres que hoy tiene.

Si llegara alguien, debe calzar en uno de los dos perfiles de jugadores que implementa el director deportivo del club, Agustín Lleida para fichar.

“Al final nosotros buscamos esos jugadores de jerarquía que puedan ser guías y tutores de los jóvenes, o jóvenes”, afirmó el español.

¿Qué pasa con Celso Borges? De forma amplia, Lleida comentó que el mediocampista presenta las características de un jugador ya grande, costarricense, con mucha experiencia internacional y como persona resulta un ejemplo para los de abajo (jóvenes) y como líder también.

“Celso cumple las características para que pudiera sumarse a ese grupo de jugadores, como Bryan (Ruiz), Leonel (Moreira), Junior (Díaz), (Álvaro) Saborío, que en un momento se han incorporado al proyecto y que se meten en un vestidor con un 70% de jugadores de 21 años, de 18, de 19 años que necesitan de esos líderes, que en momentos claves les digan: ‘Por ahí no vas bien, para crecer tenés que seguir este camino, no hagas caso a redes sociales, céntrate en esta parte, no te distraigas por ciertas cosas’. Celso cumple con ese rol”, comentó Lleida.

Inclusive, dijo que él tiene relación con Borges, quien inclusive hace poco fue a conocer el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

“Él visitó el CAR no hace mucho, estuvo por aquí dando una vuelta y conoció todo, pero en ningún momento hemos valorado que se incorpore a la Liga ahora mismo, nunca ha sido una opción para que se incorpore a la Liga, en ningún momento hemos hablado de eso”, afirmó.

Otro hombre que calza en el perfil de futbolistas que busca la Liga es Giancarlo González. De hecho, Lleida ha dicho en múltiples ocasiones que quiere tener a Pipo en el club.

“Al final si el mercado nos permite en un momento dado incorporarlo de manera favorable para la Liga, en la parte económica lo valoraremos, igual que en la parte ofensiva con otros jugadores que puedan venir a reemplazar a Montenegro, analizaremos el mercado y de acuerdo a eso tomaremos decisiones”, citó.

Al referirse al caso específico del defensor señaló que aún le quedan seis meses con su club en Estados Unidos. Empero, el central ha tenido poca participación en la MLS y necesita jugar.

“La cosa con Giancarlo es como siempre, tiene contrato hasta diciembre y que para que se puede dar tiene un contrato muy alto allá, tiene un dueño de la ficha que es Los Ángeles Galaxy y de acuerdo a eso, si en algún momento se da, yo he manifestado siempre mi deseo de que él pueda estar en un momento u otro”.

Pero no solo se trata de pensar en fichar, sino también en exportar futbolistas y percibir ingresos, algo que se le había complicado a los rojinegros después de la salida de Rónald Matarrita.

Jonathan McDonald se había ido a Catar y Róger Rojas a Azerbaiyán y Marco Ureña se marchó a Corea.

Luego, Ariel Lassiter regresó al fútbol de Estados Unidos, Jonathan Moya volvió a ser legionario al irse a Corea del Sur y Jurguens Montenegro se acaba de enrolar al fútbol de Bolivia.

Aparte del viaje relámpago de Alonso Martínez a Houston para ir construyendo lo que será su futuro proyectado para después de este año, hay otro hombre por el que Alajuelense podría percibir ingresos.

“Ricardo (Espinoza) viajó a España, tiene una prueba en el Mérida y es jugador todavía del club, viajó allá con su representante y veremos cómo le va, ojalá le vaya todo muy bien, si le va bien se quedará allá y la Liga tendrá un porcentaje en algún momento de acuerdo a su crecimiento deportivo”, mencionó Lleida ante una consulta de La Nación.

Pero volviendo al tema del tipo de jugador que busca Alajuelense, Lleida destaca el aporte del capitán Bryan Ruiz, justo después de que el propio volante dejó entrever que no sabe si continuará en la Tricolor, porque al final, quien toma esa decisión es Luis Fernando Suárez.

“Es un jugador indispensable, tanto para la Liga como la Selección, porque te da muchas cosas que no te da ningún jugador. Alonso Martínez hace muchas cosas, nos da muy buenos números, pero no te da las cosas que te da Bryan por ejemplo”, detalló.

Añadió que Bryan por su puesto, por su edad y sus características no da las cosas que sí genera Martínez, “pero nosotros valoramos que el grupo tiene que tener diferentes características y estoy seguro que como lo evaluamos nosotros lo evaluará el profe Suárez”.

“Él es un señor con mucha experiencia, que ojalá va por su tercer Mundial con tres selecciones diferentes y eso no lo consigue cualquiera y sabe que en momentos bravos de la eliminatoria tener a Bryan dentro le va a ayudar en muchas cosas. Entonces, la respuesta es que para mí es indispensable en los sitios ahora mismo, al día de hoy”, insistió Lleida.

