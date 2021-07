Alonso Martínez hace misterioso viaje relámpago a EE. UU. de cara a su futuro

Alonso Martínez viajó este jueves a Estados Unidos. (Cortesía)

Alonso Martínez salió del país este jueves por la tarde con destino hacia Estados Unidos.

El jugador de Alajuelense abordó un avión de United rumbo a Houston, en compañía de uno de los integrantes de la empresa que lo representa.

Lo anterior es una clara señal de que el motivo del viaje está ligado a su futuro.

Sin embargo, dos personas a lo interno del cuadro rojinegro aseguran que esta visita a territorio estadounidense no precisamente repercutirá en el presente inmediato del futbolista, pero sí para lo que vendrá más adelante.

Y que tampoco significa que viajar a Estados Unidos sea sinónimo de que su destino estará en la Major League Soccer (MLS), porque en realidad, todo apunta hacia Europa.

La operación se va construyendo, pero el plan es que no regirá de una vez.

El viaje

Desde que Martínez cruzó la puerta del Aeropuerto Juan Santamaría, con camisa negra, pantalón del mismo color, tenis blancas y una maleta negra, las luces de alerta se encendieron entre la afición rojinegra.

Automáticamente se dispararon los mensajes en diferentes grupos de WhatsApp lamentando que el hombre que fue elegido como el mejor futbolista del torneo pasado sería baja en la Liga y, que de irse, por su velocidad y por su estilo de juego lo echarían de menos.

El liguismo también manifiesta la preocupación de que Jurguens Montenegro se acaba de marchar al fútbol sudamericano con el Club Bolívar, del City Football Group, y que en caso de que Martínez se convierta en legionario en este momento, el conjunto de Andrés Carevic se debilitaría.

Alajuelense quedaría con la necesidad urgente de buscar un refuerzo ofensivo, tomando en cuenta que aparte del torneo local, los manudos de nuevo jugarán la Liga Concacaf y que Marcel Hernández no puede salir del país por el caso judicial que tiene pendiente.

Sin embargo, La Nación sabe que el misterioso viaje de Martínez es relámpago.

Una persona intermediaria entre el club y el jugador aseguró que el futbolista oriundo de la Isla de Chira regresará este mismo viernes a Costa Rica para reintegrarse a Alajuelense.

Días ajetreados

Alonso Martínez retornó el lunes a Costa Rica después de ser parte de la Selección Nacional que actuó en la Copa Oro.

El martes se entrenó con Alajuelense al igual que Leonel Moreira, Alex López, Bryan Ruiz y Johan Venegas. Él entró en la convocatoria de Carevic para el juego contra San Carlos y ese mismo día, después de almuerzo, se trasladó a Ciudad Quesada.

Martínez estuvo en la suplencia e ingresó de cambio en el minuto 61, en sustitución de Carlos Mora.

Instantes después de que se acabó el juego entre San Carlos y Alajuelense con un empate de 2-2, él fue uno de los jugadores que atendió en zona mixta a los medios en vivo, que son los únicos que tienen acceso para reportear en los estadios después de los partidos, desde marzo del año pasado por la pandemia.

Cuando le consultaron sobre su futuro, Martínez respondió en Radio Columbia: “Yo la verdad no lo sé, eso se lo dejo a mi representante, por el momento estoy con la Liga, estoy feliz y si ya se vienen otras cosas se va a saber, pero yo no sé nada”.

Y agregó: “Creo que tengo que mejorar muchas cosas, pequeños detalles, pero eso me lo da el tiempo, estoy bien aquí, estoy feliz aquí. Ya si viene una oportunidad de irme al extranjero pues que así sea, pero por el momento estoy feliz aquí”.

Luego habló sobre lo que fue el estreno de Alajuelense en el Apertura 2021.

“Fue un partido bastante bueno, ellos propusieron también, queríamos los tres puntos, pero lastimosamente a nosotros no se nos dio y, ahora, trabajar en el siguiente partido. Después de la Copa Oro somos profesionales y así estamos para los partidos. El grupo está como antes, unido, el grupo está bien, quiere ganar muchas cosas y ahora pensar en el futuro, en los siguientes partidos para ya arrancar de lleno”, reseñó.

A principios de semana, Agustín Lleida expresó que hay cosas que han cambiado en Alajuelense, porque hacía dos años se acababan los torneos y no recibía llamadas para preguntar por ningún futbolista.

“Al día de hoy siempre hay preguntas, hay intermediarios, hay representantes, hay clubes que preguntan por jugadores jóvenes que han tenido muchos minutos y que lo han venido haciendo bien. Entonces, obviamente Alonso por su desempeño, por lo que ha estado haciendo también con la Selección, es un jugador que ha despertado el interés de varios clubes”, reseñó el director deportivo de la Liga.

También indicó que sí ha tenido conversaciones por él.

“Lo que pasa es que para que salga Alonso tiene que ser un monto, como he dicho, como si se tratara de la venta de Montenegro, tiene que ser la mejor venta después de la Froylán Ledezma, que va a ser difícil que se supere en algún momento”.

Explicó que en cuanto a los montos de esas cláusulas altas en los jugadores de Alajuelense, se valora de manera individual cada una de las situaciones, “siempre con sentido común”.

“Al final no se va a pedir una cosa que no valga el jugador. Sí queremos darle un valor al jugador costarricense y no regalarlo, porque al final, si no, todo el mundo busca aquí porque los jugadores los regalan y no buscan porque el jugador es bueno. Queremos cambiar esa perspectiva hacia el exterior, hacia el mercado, pero valoramos mucho lo que le puedan pagar fuera y lo que cobra acá”, explicó Lleida.

Lo cierto hasta ahora es que Alonso Martínez salió del país este jueves y que su tiquete de regreso está para el día siguiente.

