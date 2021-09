Alajuelense se mueve en dos frentes: el fichaje de Celso Borges y el juego en Liga Concacaf

Ian Smith, Andrés Gómez, Bernald Alfaro y José Andrés Salvatierra son parte de los jugadores que reconocieron el Mateo Flores el lunes por la noche. (Prensa Alajuelense)

Alajuelense se maneja en dos frentes: mientras que la gerencia deportiva cerró dos fichajes, Luis Marín y sus hombres cuentan las horas para iniciar la defensa de su corona en la Liga Concacaf.

El camino se allanó con Celso Borges, quien obtuvo su libertad, luego de que el Deportivo La Coruña lo despidió. Sin ese obstáculo de por medio, la Liga ño contrató. ¿Por qué es que el mediocampista calza en el proyecto de la Liga? El propio director deportivo de los manudos, Agustín Lleida, se refirió al tema desde finales de julio.

Inclusive, había contado que el volante acudió un día a conocer las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares. Es claro que ese complejo juega a favor de los manudos a la hora de pensar en las condiciones para ejercer su trabajo, que es entrenar y jugar fútbol, tal y como lo dijo Johan Venegas cuando volvió a las filas rojinegras.

En este artículo publicado por La Nación el 29 de julio, el español detalla de forma amplia que Borges presenta las características de un jugador grande, costarricense, con mucha experiencia internacional y que como persona resulta un ejemplo para los de abajo (jóvenes) y como líder también.

“Celso cumple las características para que pudiera sumarse a ese grupo de jugadores, como Bryan (Ruiz), Leonel (Moreira), Junior (Díaz), (Álvaro) Saborío, que en un momento se han incorporado al proyecto y que se meten en un vestidor con un 70% de jugadores de 21 años, de 18, de 19 años que necesitan de esos líderes, que en momentos claves les digan: ‘Por ahí no vas bien, para crecer tenés que seguir este camino, no hagas caso a redes sociales, céntrate en esta parte, no te distraigas por ciertas cosas’. Celso cumple con ese rol”, comentó Lleida.

Reforzar el ataque también era una de las pretensiones de los manudos, pero llevaron las cosas con calma, hasta que ficharon al panameño Gabriel Torres.

Los erizos tienen presente que hay algunas situaciones, como el hecho de que Marcel Hernández no puede salir del país y eso es un contratiempo a la hora de enfrentar partidos como el de este martes contra el Guastatoya, en el pulso de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf. O el panorama de esta noche, que Marín no cuenta con el cubano por esa situación, ni con Johan Venegas por lesión.

Mientras se terminó de descifrar el desenlace en este cierre de mercado a nivel nacional, la Liga quiere hacer las cosas bien en Guatemala, a partir de las 8 p. m., contra un equipo que tiene siete partidos de no ganar.

“Para nosotros es un partido muy importante, es un torneo que lo tomamos con toda la seriedad, tanto así que somos los campeones defensores y eso también cuenta para nosotros, intentar llegar nuevamente a una final y ganarla, pero hay que ir paso a paso”, mencionó Bryan Ruiz en la cancha del Estadio Doroteo Guamuch Flores.

Después de que la Liga reconoció ese campo en el que actuará esta noche, el capitán rojinegro presagiaba que contra Guastatoya será un partido que no va a ser nada fácil, pero repitió que Alajuelense tiene la obligación de salir a buscar el juego y conseguir un buen resultado para poder cerrar la serie la próxima semana en el Morera Soto.

“Fue importante venir para sentir un poco la cancha, tal vez no está como desearíamos, al 100%, está un poquito irregular, pero bueno, es parte de... Yo creo que tenemos que salir y ganar en cualquier cancha y ahorita sea esta o sea la cancha que nos hubiese tocado, tenemos que intentar hacer nuestro mejor trabajo, sacar un buen resultado y no poner nada de excusas”, citó Ruiz.

La Liga está en Guatemala con su misma mística de combinar experiencia y juventud. El ‘10′ rojinegro se siente ilusionado por jugar un partido de carácter internacional y lo que él experimenta son sensaciones muy parecidas a quienes por primera vez actuarán en un pulso de Concacaf, como Ian Lawrence. Y eso es parte de lo que busca Alajuelense.

“Para un futbolista el jugar contra equipos internacionales, sea de Centroamérica, sea a nivel de Concacaf en toda la región, son experiencias buenas, bonitas, de entender cómo funciona, de entender el tipo de partidos que se puede encontrar uno en la región”, exteriorizó Ruiz.

Él lo ve más allá de un partido de Liga Concacaf. Según el capitán liguista, encuentros como este van en la línea de lo que se necesita para preparar a los jóvenes a futuro para la Selección, donde “se van a encontrar con todo este tipo de situaciones en un futuro, que es lo que ellos quieren, jugar en Selección, competir a nivel internacional en los clubes que también es importante”.

Sobre el Guastatoya, Bryan indicó que la Liga ha analizado videos de su rival turno y asegura que si bien es cierto no inició de la mejor manera el campeonato chapín, anteriormente hizo los méritos para ganarse el derecho de estar en la Liga Concacaf.

“Entonces yo creo que no va a ser un partido fácil. Vimos que les gusta bastante el contragolpe, son buenos en eso, tener cuidado en ese sentido y nosotros hacer lo de nosotros. Si bien es cierto analizamos los videos de ellos, lo más importante es lo que nosotros vayamos a hacer”, opinó Ruiz.

Ian Lawrence también brindó sus impresiones después del reconocimiento del Mateo Flores y al igual que el capitán, el juvenil reseñó que la cancha está “un poquito irregular”. Sin embargo, considera que es de adaptarse, jugar y buscar el resultado que quieren.

“Es la primera vez que vengo a este estadio. Si estuviera con gente sería un ambiente increíble, algo muy bueno, que a uno lo insta a seguir mejorando, a seguir queriendo estas experiencias que nos da el fútbol y a hacer lo mejor de cada uno”, apuntó Lawrence.

Y agregó: “Es mi primer partido en Concacaf, estoy feliz, pero con la misma responsabilidad que siempre hay que tener de defender estos colores, de jugar de la mejor manera que se pueda y dar mi máximo esfuerzo”.