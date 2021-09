Alajuelense rompe el silencio sobre Celso Borges

Celso Borges Celso Borges es de los hombres que califican dentro del perfil de jugadores que contrata Alajuelense. Fotografía: Fepafut

A falta de un día para que cierre el periodo de inscripciones en el fútbol costarricense, cualquier cosa podría pasar. Aunque la intención de Alajuelense era no contratar a nadie más, quizás llegue alguien a última hora.

El nombre de Celso Borges suena en la Liga, a pesar de que todo hacía indicar que si retornaba al país, jugaría con Saprissa, donde se formó.

Las próximas horas serán decisivas para saber si el mediocampista regresará al fútbol tico, o si continúa en España.

El Deportivo La Coruña no cuenta con él, pero el tico sigue teniendo contrato con ese club y el tiempo se agota, al menos para volver al fútbol tico.

La Liga se encuentra en Guatemala desde el domingo, porque este martes a las 8 p. m. iniciará la defensa de su corona en la Liga Concacaf, en el Estadio Mateo Flores, contra un Guastatoya que tiene siete partidos sin ganar.

En la rueda de prensa virtual organizada por Concacaf, una de las consultas a Luis Marín fue si a él le han consultado sobre Borges.

No afirmó ni negó nada.

El técnico rojinegro simplemente dio su criterio sobre el futbolista y lo que le parecería tenerlo en la plantilla que dirige.

“Liga Deportiva Alajuelense es un club que siempre está en contacto con muchísimos jugadores, que siempre tiene en la órbita a los mejores jugadores del fútbol de Costa Rica y de otras partes y Celso es un excelente jugador, a cualquier técnico le gustaría tenerlo, es lo único que puedo decir. No sabemos qué va a pasar, pero si él pudiera venir estaríamos encantados de tenerlo por acá”, contestó Marín.

Después de mucho tiempo, José Andrés Salvatierra regresa a una convocatoria y lo hace para este partido de carácter internacional en Ciudad de Guatemala.

El lateral derecho también se refirió a qué le parecería la llegada de un jugador como Borges a Alajuelense, después de su paso por Saprissa y toda la experiencia internacional que tiene.

“Lo conozco, sé lo que puede aportar en un grupo y si fuera así va a ser bienvenido como lo ha sido siempre cada jugador que ha venido aquí a Liga Deportiva Alajuelense; esa sería mi opinión respecto al tema”, indicó Salvatierra.

Borges calza dentro del perfil de jugadores que contrata la Liga, según manifestó el director deportivo del club, Agustín Lleida, hace algunas semanas.

En este artículo publicado por La Nación el 29 de julio, el español detalla de forma amplia que el mediocampista presenta las características de un jugador ya grande, costarricense, con mucha experiencia internacional y como persona resulta un ejemplo para los de abajo (jóvenes) y como líder también.

“Celso cumple las características para que pudiera sumarse a ese grupo de jugadores, como Bryan (Ruiz), Leonel (Moreira), Junior (Díaz), (Álvaro) Saborío, que en un momento se han incorporado al proyecto y que se meten en un vestidor con un 70% de jugadores de 21 años, de 18, de 19 años que necesitan de esos líderes, que en momentos claves les digan: ‘Por ahí no vas bien, para crecer tenés que seguir este camino, no hagas caso a redes sociales, céntrate en esta parte, no te distraigas por ciertas cosas’. Celso cumple con ese rol”, comentó Lleida.

Una duda entre los aficionados es si realmente Borges es un jugador necesario, porque la Liga cuenta con los mediocampistas Bernald Alfaro, José Miguel Cubero, Aarón Suárez, Brandon Aguilera, Alex López y Bryan Ruiz.

Empero, de ellos, Suárez y Ruiz están jugando más adelantados, ayudando en ataque.

Por ejemplo, la Liga se encuentra en Guatemala sin sus dos delanteros consolidados, Johan Venegas por lesión y Marcel Hernández por el impedimento para salir del país, debido a la situación judicial que afronta.

Es decir, el único atacante nato que llevó Alajuelense para el juego de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf es el novato Doryan Rodríguez.

El periodo de inscripciones para el Apertura 2021 cerrará este martes.

Según indicó la oficina de comunicación de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), el Comité de Competición sesionará al mediodía e inscribe a los últimos jugadores reportados por los clubes.

Empero, si llega algún documento antes de la medianoche del 21 de setiembre, deben tramitar la documentación porque está dentro del día y la ventaja de FIFA.

