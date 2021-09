Celso Borges: ‘No vengo aquí a imponerme sobre nadie’

Celso Borges está disponible para jugar este mismo martes. La decisión será de Luis Marín. (JOHN DURAN)

Ecuánime, ilusionado y muy sonriente. Así es como se mostró Celso Borges después de entrenar por primera vez en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares. Con verbo fluido y respuestas profundas, el mediocampista afirmó que llega al equipo a luchar por un puesto, como el resto de sus compañeros.

Aporta experiencia y liderazgo, como lo hacen otros exmundialistas que tiene la Liga y eso le agrada, porque cree que ellos también pueden aprender bastante de los jóvenes que están en el club. Pareciera que una de las demarcaciones más pobladas que tienen los manudos es precisamente el medio campo, pero él considera que eso es bueno, no sin antes afirmar que “no vengo aquí a imponerme sobre nadie”.

Alguna gente dice que a Bernald Alfaro le llegó competencia brava, que seguro lo sentarán y que ya no va a jugar. ¿Qué le diría usted a Bernald? ¿Es posible que eso suceda?

Nosotros lejos de ser una amenaza, lo que queremos ser es la razón por la cual el nivel suba también. Cuando hay competencia interna sana entre todos los jugadores se beneficia mucho en este caso la Liga. No vengo aquí a imponerme sobre nadie. Más bien vengo con toda la disposición de ayudar, de hablar, de escuchar cuando sea el caso y Bernald es un gran jugador dentro y fuera del campo. Aparte empezó clases de guitarra y entonces me cae todavía mejor. Estamos aquí primero para dar rendimiento, para elevar la competitividad a nivel grupal y para ser guía de quien lo necesite.

¿Qué pesó para que se vistiera de rojinegro?

Uno cuando valora una propuesta ve muchos factores y sobre todo es la parte deportiva que lo lleva a uno a pensar que la decisión es la correcta, que es la acertada, al ver las instalaciones, al ver el proyecto, al ver el proyecto que tiene instaurado la Liga me siento muy ilusionado de formar parte de esto. Es una decisión que se toma con calma y con tranquilidad, viendo cuáles son los aspectos positivos que pueden estar en juego para la carrera de uno, para la familia de uno y aquí me encuentro muy, muy feliz.

Por su pasado en Saprissa está el morbo de que cambie de bando. Hay jugadores que nunca lo hicieron como Carlos Castro y Alonso Solís, pero de hace un tiempo para acá se dejó ese romanticismo. ¿Por qué pasó eso?

Cada uno toma las decisiones que piensa que son mejores para la carrera de uno, para prolongar la carrera de uno y para buscar siempre la excelencia deportiva. No puedo comentar por la gente que se ha quedado en un club equis o ye tiempo, pero puedo hacer una valoración de lo que pasa con los futbolistas cuando pasamos una edad en la que las decisiones deportivas tienen mucho que ver con la excelencia a corto y mediano plazo. En mi caso es así, me encuentro en ese punto de mi carrera en el cual esa parte deportiva sí que pesa bastante.

¿Qué fue lo que determinó que firmara en Alajuelense, tomando en consideración de que aquí en el país todo el mundo lo veía en el Saprissa?

La razón de mi decisión es básicamente porque todo el proyecto global deportivo me hace mucha ilusión, estoy contento de estar en un club donde la exigencia es el máximo y toda la cuestión deportiva para poder estar en el día a día toma un paso importante y con la decisión estoy muy feliz y muy contento de estar acá.

Se fue hace tiempo del país. ¿Desde afuera cómo siente el nivel del campeonato costarricense y si cree que le ayudará a levantar el nivel?

“Desde afuera es difícil hacer un balance de en qué nivel se encuentra el campeonato, a medida que pasen los partidos creo que ya puedo hacer una valoración todavía mucho más acertada del crecimiento del fútbol. Cuando veo este tipo de cosas acá sí me lleva a pensar que ha habido un crecimiento por parte de la Liga y que contribuye al enormemente al buen desarrollo del fútbol aquí en Costa Rica. Por esa parte sí que me queda muy claro.

¿Qué significa Liga Deportiva Alajuelense para usted y qué significa el Deportivo Saprissa? ¿Cuando tuvo la opción lo dudó un poco por el pasado con el archirrival?

Saprissa evidentemente es un pasado, es un pasado importante en el que viví momentos muy bonitos durante mi carrera, pero ahora la Liga es mi presente y debo totalmente la lealtad a este club porque me está dando la oportunidad de poder seguir creciendo como profesional. Con el proyecto que se me presentaba y con la opción que tenía de venir acá, pues la verdad que es una decisión que uno toma con tranquilidad y hablando con la familia de uno, sabiendo que tiene que poner lo deportivo siempre por delante.

¿Por qué se inclina por Alajuelense porque usted es una figura que en el saprissismo no se puede quedar de lado? ¿Fue un tema económico, o por las condiciones que la Liga ofrece? Por ejemplo, Júnior Díaz en algún momento dijo que venía con dolores lumbares y que las instalaciones le ayudaron a extender un poco más su carrera?

Ya lo dije anteriormente, cuando uno valora una oferta tiene que tomar en cuenta muchos puntos y siempre priorizando el rendimiento. Eso es la clave de todo eso, entonces para mí la opción deportiva era la más correcta, la que me iba a permitir estar en mi mejor nivel, prolongar mi carrera como apuntaló Júnior y eso es algo determinante. En la medida en la que uno va quemando etapas durante su carrera se va dando cuenta de lo importante que es eso y de mantener el trabajo que uno venía haciendo anteriormente. Así que eso para mí es muy importante.

¿Cuál fue el principal factor factor que pesó para que firmara con Alajuelense?

Más o menos fue lo que respondí ahora, en la pregunta pasada, que más que todo va por el tema deportivo. Creo que me extendí bastante en mis respuesta anterior y creo que eso quedó bastante claro.

¿Cómo ha sentido la respuesta del liguismo una vez que se anuncia su fichaje?

Abrumador, ha sido abrumador todas las muestras de cariño y de positivismo que he recibido. La verdad muy agradecido y yo espero la verdad ser recíproco en mi rendimiento y en lo que el club le parezca que yo sea importante en mi tiempo acá. Entonces, la verdad yo creo que sería esa la palabra, muy abrumador ha sido el respeto y todas las muestras de cariño.

Usted tiene muy buenos amigos acá como Bryan Ruiz. ¿Ayudó Bryan para que usted esté aquí o terminó de convencerlo y cómo ha sido este primer día?

Evidentemente, Bryan es amigo mío y ya desde hace un tiempo él venía mencionando las cosas buenas que se estaban haciendo acá este lunes para mí fue venir a constatar todo eso. Mucho ya lo había visto anteriormente y era ya acercarlo como una realidad, el hecho de estar entrenando acá y ver todas las facilidades que hay para uno solo pensar en jugar, pueso eso es una cuestión muy positiva para el club y para todos. Entonces, todas esas cosas evidentemente se confabulan para que todo salga bien.

Usted históricamente siempre ha usado el número 5 en todos los equipos que ha estado. ¿Tanteó la posibilidad de usarlo en Alajuelense?

Cuando ya se hace esto una realidad, al ver lo de los números era los que estaban disponibles y yo creo que es algo a veces hasta circunstancial un poco. Lo que tiene que ser bueno es el rendimiento de no en la cancha, independientemente del número, pero eso ha sido factores que se han presentado en otros clubes porque el número estaba disponible.

¿Por qué el 32?

3 + 2 es 5 (ríe...).

Celso Borges no aguantó la risa cuando explicó por qué eligió el 32. (JOHN DURAN)

¿Está listo para empezar a jugar?

El mejor momento de la carrera de uno es lo que uno está siempre buscando y es para lo que uno siempre se levanta todos los días, para buscar esa excelencia. De hecho es un camino que no termina nunca. Después de que uno termina de jugar y eso ve diferentes situaciones, los picos o no de rendimiento. Me encuentro muy bien, estoy sin ningún tipo de dolor ni nada, físicamente me mantengo bien, entonces de ánimo estoy bien, eso es lo más importante, deseando jugar.

No se conocen los términos del contrato, pero se habla de la opción de que pueda salir del país si hay una oferta afuera. ¿Eso quedó claro?

Mi presente es este, es la Liga y yo realmente en lo único que estoy mentalizado es hacerlo bien acá, para que la Liga saque los resultados que desea obtener. Más allá de eso trato de no ver y estar contento con el hecho de venir a entrenar todos los días, porque en esto del fútbol, si de algo me he dado cuenta es que todo cambia muy súbitamente. La verdad es que este es mi presente, esta es mi realidad y hasta ahí llegó.

¿Cuándo podría debutar?

Me encuentro habilitado, llegué el domingo y desde este lunes estoy a disposición del cuerpo técnico para lo que necesite. Estoy habilitado para la Liga Concacaf y para el campeonato nacional.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de este proyecto?

Todos los planes que hay a futuro, con sus jugadores, con las instalaciones, con las ambiciones que tiene el club que van de la mano con lo que uno busca también crecer como jugador. Básicamente son esas cosas. El hecho de poder uno prolongar mucho más su carrera y aquí se reúnen todas las condiciones para así hacerlo.

¿Qué ventaja tiene al llegar a un camerino donde conoce a varios jugadores y la metodología de Luis Marín?

El conocer a ya muchísimos de los que están acá evidentemente es una ventaja, porque ya uno conoce la manera en la que se trabaja y también de estar con mi familia acá, eso me da mucha seguridad, me da mucha paz y todo ese tipo de factores benefician para un buen rendimiento.

¿Conversó con Luis Fernando Suárez por su regreso?

Cuando hablamos claro que es beneficioso para la Selección porque cuando un jugador encuentra estabilidad y logra encontrar un lugar donde se sienta que le dan todas las condiciones para preservar el buen nivel es un beneficio para el club y en este caso para la Selección. La triple fecha va a ser muy importante, son partidos difíciles, pero no imposibles. Una eliminatoria nunca ha sido fácil y nos encontramos en una situación en la que ya nos hemos encontrado antes de querer sacar los resultados. Es la exigencia de la Selección.

¿Cómo imagina jugar en la media cancha con Alex López, Bernald Alfaro, Bryan Ruiz?

Siempre jugar con buenos jugadores hace todo más fácil. Evidentemente aquí lo que se tiene que priorizar es el rendimiento colectivo y que todos nos podamos desenvolver bien dentro de lo que quiera el técnico. Es amoldarnos a lo que quiere hacer el profesor Luis y a partir de ahí ver dentro de los objetivos colectivos cómo desarrollaremos mejor nuestro juego. Con gente que juega bien al fútbol siempre es más fácil.

Usted conoce de años a Luis Marín, en los procesos de Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez. ¿Es parecido aquello a lo que él hace en la Liga hoy, con ese estilo?

Selecciones y club son dos cosas diferentes, son dos situaciones diferentes. No es lo mismo tener a los jugadores por un periodo corto de tiempo a tenerlos ahora en el día a día y ver cómo van evolucionando, casi que acompañarlos de la mano. Entonces estoy ansioso y deseoso de ver cómo es ese trabajo del día a día aquí.

Hay jóvenes que lo ven a usted como un ejemplo. ¿Cuál es la guía que espera darle a los más jóvenes?

Que sean ellos mismos, que no traten de copiar a un jugador, sino ver en nosotros a un tipo de inspiración para que ellos mismos puedan florecer y marcar ellos su propio camino. Al final todos somos diferentes, pero siempre hay que ver a los mejores y ver qué tipo de cosas y qué tipo de detalles este tipo de gente ha ido haciendo para yo también verme beneficiado de eso. Es eso, más que un consejo, que ellos sean los dueños de su propio destino.

¿Qué le dejaron 12 años por Europa y más de 360 juegos allá y ser el jugador con más partidos clase A en la Selección?

Más allá de todo eso que son cosas muy bonitas que uno puede ver y sentirse orgulloso, es la cantidad de experiencias, la oportunidad de experiencias que he podido acumular y ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel cultural que me ha proporcionado una visión todavía mucho más global del mundo y con todas esas herramientas uno puede ir tomando mejores decisiones en la carrera como futbolista.

He podido sacar otras cosas a nivel de estudios, de las cuales me siento muy orgulloso. Ha sido un paso que a mí me llena de felicidad, porque lo he podido exprimir al máximo. Me llevo muchos amigos, mucha gente conocida allá que es valorable para la vida, no solo la cuestión deportiva que evidentemente me llena.

¿Cómo analiza el torneo nacional, con cinco equipos luchando por el primer puesto?

Lo que veo es que es un campeonato que a a premiar la constancia en esta segunda vuelta, el hecho de que todo esté tan equiparado. El equipo que logre hilar tantas victorias consecutivas como pueda, es una ventaja enorme. Sobre todo si es contra rivales directos, si se hacen esos partidos famosos de seis puntos, son cosas que nos pueden beneficiar.