Celso Borges: ‘Saprissa es un pasado importante, Alajuelense es mi presente’

Celso Borges tuvo un día muy distinto, al llegar al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares no como un visitante, como lo hizo hace algunos meses.

En esta ocasión fue para comenzar una nueva aventura al regresar al fútbol nacional. El mediocampista entró al camerino, se puso los tacos y se entrenó por primera vez con Liga Deportiva Alajuelense, bajo las órdenes de Luis Antonio Marín.

El futbolista que tiene más partidos clase A con la Selección Nacional arribó al país el domingo en horas de la tarde y este lunes a primera hora se integró al club, porque no hay tiempo que perder. Él tiene todo en regla para jugar este martes contra Guastatoya en la Liga Concacaf, si así lo decide el técnico rojinegro.

Después de una sesión, en la que compartió con jugadores con los que ha vivido experiencias invaluables en la Selección Nacional y con otros que apenas empieza a conocer, pero que ya son sus compañeros, el futbolista acudió a la rueda de prensa programada por la Liga para presentarlo formalmente a él, así como al atacante panameño Gabriel Torres.

Antes de eso, Borges publicó unas fotografías en sus redes sociales y escribió: “Motivación máxima, nuevos compañeros y nuevos retos”.

Aquí podrá leer las principales impresiones emitidas por Borges en su presentación oficial:

“Vengo encantado, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, estoy contento y feliz”.

“Uno cuando valora una propuesta ve muchos factores y es la parte deportiva la que lleva a pensar que es la correcta. Es una decisión que se toma con calma y con tranquilidad, viendo los aspectos positivos para la carrera de uno y aquí me encuentro muy feliz”.

“Cada uno toma las decisiones que piensa que son mejores para la carrera de uno y para buscar siempre la excelencia deportiva, no puedo comentar por la gente que se ha quedado en un club, pero cuando pasamos una edad en la que las decisiones deportivas tienen que ver con la exigencia a corto y mediano plazo. Estoy en un punto en el que eso pesa mucho”.

“Desde afuera es difícil hacer un balance de en qué nivel se encuentra el campeonato, a medida que pasen los campeonatos puedo hacer una valoración más acertada del crecimiento del fútbol. Cuando veo este tipo de cosas sí me lleva a pensar que ha habido un crecimiento de la Liga y que contribuye al desarrollo del fútbol aquí en Costa Rica”.

“Saprissa es un pasado importante que viví momentos muy bonitos, pero ahora la Liga es mi presente y debo lealtad a mi club”.

“Con el proyecto que se me presentaba y con la opción que tenía de venir acá es una decisión que uno toma con tranquilidad y hablando con la familia, sabiendo que tiene que poner lo deportivo siempre por delante”.

Celso Borges usará el 32 en la Liga porque pensó que al sumar 3 + 2 es cinco; mientras que el panameño Gabriel Torres usa el 1. (JOHN DURAN)

“Va por el tema deportivo, eso está bastante claro”.

“Abrumador, todas las muestras de cariño, muy agradecido y yo espero ser recíproco en rendimiento en mi tiempo acá. Muy abrumador ha sido el respeto”.

“Bryan es amigo mío y ya desde hace un tiempo él venía mencionando las cosas buenas que se hacen acá y ya lo constaté. Veo las facilidades y para solo jugar eso es una cuestión muy positiva para el club y para todos. Todo eso se confabula para que todo salga bien”.

“Cuando ya se hace esto una realidad, al ver los números era los que estaban disponibles y es algo circunstancial. En otros clubes estaba disponible el 5. Aquí usaré el 32 porque 3 + 2 es 5”.

“El mejor momento de la carrera de uno es lo que busca, buscar esa excelencia, no termina nunca. Me encuentro muy bien, con mi edad me mantengo bien, de ánimo estoy bien, deseando jugar”.

“Mi presente es este, es la Liga y yo realmente en lo único que estoy mentalizado es hacerlo bien acá, para que la Liga saque los resultados que desea. Esto es fútbol, todo cambia súbitamente, este es mi presente, esta es mi realidad y hasta ahí llegó”.

Celso Borges comenzó su aventura como jugador de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“La razón de mi decisión es básicamente porque todo el proyecto me hace mucha ilusión, estoy contento de estar en un club donde la exigencia debe ser máxima y estoy muy feliz y muy contento de estar acá”.

“Me encuentro habilitado, llegué el domingo y desde este lunes a disposición del cuerpo técnico para lo que necesite. Estoy habilitado para la Liga Concacaf y para el campeonato nacional”.

“Cuando hablamos claro que es beneficioso para la Selección porque cuando hay estabilidad y un lugar donde se sienta que le dan todas las condiciones para preservar el buen nivel es un beneficio para el club y en este caso para la Selección”.

“Jugar con buenos jugadores hace todo más fácil, impera lo colectivo, amoldarnos a lo que quiere el profesor Luis. Con gente que juega bien al fútbol siempre es más fácil”.

“Lejos de ser una amenaza, queremos ser la razón por la cual el nivel suba, cuando hay competencia interna se beneficia la Liga, no vengo a imponerse sobre nadie. Hablar, escuchar y Bernald Alfaro es un gran jugador dentro y fuera del fútbol. Estamos aquí para elevar la competitividad y ser guía de quien lo necesite”.

“Que sean ellos mismos, que no traten de copiar a un jugador, todos somos diferentes, pero siempre hay que ver a los mejores. Que ellos sean los dueños de su propio destino”.

“Veo un campeonato que a premiar la constancia en la segunda vuelta”.

