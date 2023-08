Árbitro Brayan Cruz revela las fuertes palabras que le dijo Pablo Arboine

Pablo Arboine, defensa del Saprissa, se vio envuelto en la polémica el pasado sábado después de ser expulsado en el partido en el que su equipo venció 1-2 a San Carlos.

En el minuto 42, Arboine tuvo un cruce de palabras con Brayan Cruz, el árbitro del compromiso, quien, tras escucharlo unas cuantas veces, no aguantó más y le mostró la tarjeta roja directa.

Pero, ¿qué dijo Pablo Arboine para que el árbitro lo expulsara del partido? Según reportó Brayan Cruz en su informe arbitral, Pablo Arboine fue expulsado por “emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia el árbitro, diciéndome: ‘Me ca... en tu madre HP’”.

Cuando salía furioso del terreno de juego, Pablo Arboine dijo a los micrófonos de Tigo Sport que el árbitro lo había insultado.

“Ellos sí le pueden decir a uno lo que quieran y no pasa nada”, dijo molesto Arboine.

Pablo venía de cumplir una sanción de tres juegos tras ser castigado luego de que el Comité Disciplinario analizara el video del partido ante Guanacasteca.

Al final del encuentro frente a San Carlos y en la conferencia de prensa, Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dijo que no se iba a referir al tema de Arboine porque no había visto el video y porque no había conversado con el defensa.