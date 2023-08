Vladimir Quesada se siente ‘muy respaldado’ con Esteban Alvarado y Kevin Chamorro

Saprissa cerró una página el sábado luego de derrotar como visitante a San Carlos y de inmediato abrió otra, solo que esta vez en el plano internacional. El cuadro morado recibe este martes a las 6 p. m. a Cobán Imperial en la Copa Centroamericana de la Concacaf y, en caso de ganar, asegura el liderato del Grupo A.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, atendió en la conferencia de prensa de Concacaf el día previo a los compromisos y habló del choque, de lo que espera del rival y hasta de Pablo Arboine, quien fue expulsado contra San Carlos por aparentemente proferir fuertes ofensas contra el árbitro. No obstante, el timonel cuenta con él para el enfrentamiento contra el conjunto guatemalteco.

- En esta semana de dos partidos cruciales, ante Cobán Imperial y Alajuelense, ¿a qué le da prioridad?

- La respuesta es sencilla, y lo dije después del partido contra San Carlos: la prioridad en este momento es el torneo de Centroamérica; la prioridad es el juego de este martes. Después de las 8 p. m. de este martes, nos ocuparemos del clásico. Nosotros debemos asegurar la clasificación; el grupo está abierto. Tratamos y trabajamos para clasificar la semana pasada en Panamá, pero el partido se volvió difícil y ahora la prioridad es asegurar la clasificación y el primer lugar. Vamos a tratar de dosificar las cargas de los muchachos, como hemos venido haciendo, y lo bueno es que el otro partido es hasta el domingo.

- ¿Ya conversó con Pablo Arboine sobre la expulsión?

- Ya hablé con él, y lo conversado se queda entre él y yo.

- ¿Cómo están los jugadores lesionados y va a contar con Arboine para utilizarlo este martes ante Cobán Imperial?

- Sí, Arboine en la Copa de Concacaf no tiene ningún problema para participar y competir por un puesto para el juego de este martes. De los lesionados, Mariano está trabajando aparte en la readaptación física. Luis Paradela y Christian Bolaños han estado haciendo trabajos grupales desde la semana pasada, lo cual es importante para nosotros, y es probable que alguno de ellos pueda estar en la lista para el juego contra Cobán.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, afirmó que Pablo Arboine será considerado para el partido contra Cobán Imperial. (Jose Cordero)

- ¿Qué sensación le ha dejado la rotación en el arco?

- Kevin Chamorro, Esteban Alvarado y Abraham Madriz son parte de los 30 jugadores en la plantilla y, cuando les ha tocado a uno u otro, lo han hecho de muy buena manera, al igual que el resto de los jugadores. En algún momento, Gerald Taylor, Kliver Gómez, Youstin Salas, Jefrey Valverde y el mismo Pablo han jugado por la lateral derecha, lo cual veo como algo normal. La competencia es buena y eleva el rendimiento del equipo. Para nosotros es importantísimo el buen nivel que han mostrado Chamorro y Esteban. Estamos muy bien respaldados, y así lo han demostrado en sus actuaciones, tanto en un torneo como en otro.

- ¿Cuál es el principal detalle que deben cuidar del Cobán y cree que este sí es el grupo de la muerte de este torneo?

- Para cada uno de los equipos que participamos, estamos en el grupo de la muerte. No me voy a poner en la falta de respeto de decir que este grupo es más fuerte que el otro, ya que todos los grupos son fuertes. El mismo entrenador que estuvo anteriormente en este puesto siempre recalcó que el equipo que jugara contra Saprissa iba a elevar su nivel de juego. No fueron palabras mías, pero yo las reafirmo, y tiene toda la razón. Creo que vamos a ver la mejor versión de Cobán Imperial, y debemos cuidarnos del contraataque de ellos. Es un equipo que juega bien al fútbol, hace muy buenas posiciones con el balón y tiene jugadores con buen manejo de la pelota. Creemos que van a jugar a la contra, probablemente ese sea su plan estratégico de juego.

- ¿Considera que a nivel internacional el arbitraje contribuye a que los partidos tengan mayor ritmo e intensidad?

- Siento que sí tiene mucho que ver, pero igual creo que en nuestro torneo nacional se están disputando muy buenos partidos a nivel técnico, a pesar de la velocidad con la que se juega. Hay buena precisión y hay partidos que se juegan con alta intensidad. El juego entre Liga y Herediano es un reflejo de eso, al igual que el nuestro del sábado. También el partido entre Cartaginés y Santos. Los técnicos y jugadores se esfuerzan mucho en elevar el nivel de intensidad en nuestro fútbol, y eso es positivo.