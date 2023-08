David Guzmán: ‘Creo que Pablo debería aprender de estas cosas’

David Guzmán, volante del Saprissa, habló sobre sus experiencias pasadas y aconsejó a su compañero Pablo Arboine.

Guzmán recordó que había pasado por situaciones similares a las de Pablo, como discusiones con los árbitros y constantes expulsiones y sanciones.

“No sé qué pasó, obviamente es difícil, y he pasado por estas situaciones muchas veces. Creo que a veces uno debe darse cuenta y corregir. Después de viejo, uno aprende un poco más. Pablo es un gran jugador, nos aporta muchísimo, nos hace falta mucho, y creo que él debería aprender de estas cosas”, dijo David a Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, después del partido en el que Saprissa venció a San Carlos.

Para Guzmán, hablar con los árbitros en la cancha es un poco complicado. Dijo que desconocía lo que sucedió en ese momento con Pablo, pero lamentó que le hayan mostrado la tarjeta roja.

Pablo Arboine quedó expuesto a recibir una fuerte sanción tras su expulsión el sábado en el juego contra San Carlos. El defensa del Saprissa se enfrascó en una discusión con Brayan Cruz, el árbitro del encuentro, quien, tras escucharlo, no pudo aguantarlo más y le mostró la tarjeta roja.

Pablo, quien venía de una sanción de tres juegos después de ser castigado tras la revisión del video del partido ante Guanacasteca, salió muy enfadado del Estadio Carlos Ugalde en San Carlos.

“Cuando uno vive estas situaciones, lo bueno es darse cuenta. Él es joven todavía, y ojalá aprenda de estos errores. A mí me ha pasado muchas veces y al final no es que uno aprenda, pero son lecciones. Uno tiene familia, sentimientos, ellos quieren que uno siempre juegue, y todos quieren que él esté con nosotros”, destacó David.

Pablo Arboine solo ha estado en la mitad de los partidos que Saprissa ha disputado en el campeonato. (MAYELA LOPEZ)

El mediocampista saprissista agregó que en el campo, el árbitro también se calienta, toma sus decisiones y a veces los jugadores se equivocan más de la cuenta.

“Tenemos que aceptar que el árbitro tal vez se equivoque. Lo que no me gusta es venir a los micrófonos a excusarnos, que si dije o no dije. Es fútbol, y las cosas que se dicen en la cancha van a quedar ahí. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Si Pablo dijo algo, él sabrá y deberá asumirlo de buena manera. Para eso estamos nosotros como equipo, para respaldarlo y que vaya adelante”, expresó David Guzmán.

David añadió que en la cancha, la toma de decisiones es de los futbolistas, correctas o no, pero una vez tomadas, deben asumir las responsabilidades.

Ariel Rodríguez también se refirió al tema de las discusiones con los árbitros y manifestó: “Nosotros debemos tener inteligencia emocional. Tenemos que dejar de reclamar y llorar. Esto es fútbol y cuando vamos afuera, por eso nos cuesta, porque a nivel internacional no pitan las cosas. Esto es en general para que el fútbol de Costa Rica crezca”.

De los seis partidos que Saprissa ha disputado en el campeonato, Pablo Arboine ha estado ausente en tres, producto de la sanción que recibió, tras disputarse la segunda fecha contra Guanacasteca, donde no fue expulsado, pero se analizó el video y el Comité Disciplinario le impuso tres partidos de castigo.