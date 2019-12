Estamos acostumbrados a que la mayoría no nos lo dé. Nosotros nos metimos, debemos aguantar hasta que llegue el momento que no les quede más que dar méritos, porque en esta década hemos dominado a placer, hemos llegado a finales y espero que seamos el más ganador de estos diez años. Nosotros queremos llegar al 28 y que no llegue la 30.