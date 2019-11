Hay cosas que hay que entender, el técnico es Rónald y él debe tomar decisiones. Lo que él decida será siempre en bienestar de la Selección. Si no me equivoco Bryan tiene más de un año de no jugar, entonces eso afecta. Vamos a mí ejemplo, cuando yo estuve sin jugar el técnico era Jorge Luis Pinto y no me convocaba por lo mismo. La Selección, duele decirlo, pero es una realidad para muchos, si usted no juega, no tiene ritmo, entonces no puede ir a la Selección. Usted puede hacer y ser quien quiera, pero si no juega es difícil, porque el ritmo de selección es otro.