“Yo siempre he vivido en Cahuita, un día un amigo me dijo que si lo acompañaba a entrenar con la escuelita de Limón, en ese momento tenía 13 años; al final me quedé. Afronté los procesos de U-15, estuve varias veces en Linafa, luego a los 16 volví y a los 17 años don Horacio Esquivel me debutó. Yo viajo una hora todos los días para entrenar, en bus. La práctica empieza a las 8 a. m., entonces debo tomar el bus de 6 a. m. porque se dura una hora”, contó.