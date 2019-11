“Todos los días hablo con mi papá, es una de las partes más importantes de mi día, hablamos de fútbol, pero más que todo me da consejos de vida. Él me dice que sea feliz, que siempre esté contento y con una sonrisa. Me dice que soy muy valiente por venir a acá. A él no se le dio jugar en el exterior porque no quiso, al final no sé si el amor que le tiene a Saprissa lo frenó. Esta es la única cosa en la que le voy ganando a mi papá”, mencionó entre risas.