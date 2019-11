“Cometí errores de rodearme de personas que no me hacían bien en mi vida, no le hice caso a mis papás, ellos me avisaron y yo insistí y pues la vida me cobró. Mi mamá me lo dijo y como no hice caso vinieron las lesiones. Me lesionaba mucho. Yo no disfrutaba el fútbol. Lo dejé de ver como un juego y solo lo vi como una necesidad. Emocionalmente no estaba bien, no estaba motivado. Los entrenadores no me veían igual, no me daban oportunidad”, agregó.