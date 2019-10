“Yo tenía una carrito con el que iba hasta Belén. Haubo momentos que se quedaba varado, porque era un gajo. Más de una vez, no sé, aparecía gente que lo llevaba. Imagínese que una vez no iba a ir a un partido porque no tenía para arreglar el carro y una persona que conocía tenía una venta de carros y me prestó uno de su negocio para hacer la vuelta”, expresó.