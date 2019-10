Yo diría que a nivel personal, realmente tengo muchísimo de no estar en un torneo así de competitivo, ni aún en México, cuando estuve a punto de entrar a la liguilla con Irapuato, no sentí que fuera tan intenso. Mis compañeros brasileños también están impresionados porque me comentan que la liga brasileña es muy cerrada, pero que sí existe una diferencia de los cuatro primeros con los otros seis. Ahora puedo constatar esto que por un lado es interesantísimo de vivir, también es súper intrigante saber porqué se vive a esta intensidad internamente, pero falta algo para ser más competitivos en la región.