“Fueron años duros porque obviamente todo el mundo opinaba, pero no veían mi día a día, simplemente se dieron inconvenientes y eso me perjudicó. En Celtic comencé el primer año bien, pero no tuve chance de tener juegos seguidos, pero así sucedió y no importa... Yo siempre me mantuve físicamente bien por la Selección. En el tema profesional estar acá es recuperar la confianza, tener regularidad disputando un puesto. En la parte de trabajo recuperé eso, esa sonrisa. Los minutos que he tenido me he sentido bien”, añadió.