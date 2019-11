“Cuando en noviembre pasado tuve una lesión y no pude ir a la Sele pues fue difícil. Tuve un desgarro del que empecé a recuperarme en Costa Rica, en enero todavía me afectó. Mi futuro estaba incierto en ese momento y yo regresé al Brann. Luego se dio lo del Valerenga y desde que llegué nos enfocamos en estar bien. Hice la pretemporada bien y me fueron introduciendo poco a poco, por ejemplo jugaba 15 minutos y así, de igual forma continúe sumando y si usted ve los números prácticamente solo me he perdido seis partidos. Ha sido un proceso de precauciones pero he logrado aportar”, contó.