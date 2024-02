Alajuelense reaparece con urgencia tremenda en el Estadio Alejandro Morera Soto

Liga Deportiva Alajuelense reaparecerá en escena once días después de su último partido, aquel en el que no solo perdió su invicto, sino que hizo caer en cuenta a más de uno del nivel real de presión que existe.

Quedó claro que la afición rojinegra no está dispuesta a perdonar ningún desliz, porque aún retumba el eco de aquel coro sonoro desde las cuatro graderías del Estadio Alejandro Morera Soto gritando a una sola voz: ‘Fuera Carevic’.

Aquello ocurrió en esa última presentación de Alajuelense, en la que cayó en casa frente a Cartaginés y la línea de la autocrítica empezó por los mismos jugadores.

Como Alexis Gamboa, quien admitió que en el grupo saben que esa reacción no obedece específicamente a ese partido, sino que ellos están en deuda con su gente desde hace varios torneos; o Michael Barrantes, al afirmar que les está faltando personalidad a cada uno dentro de la cancha.

El liguismo posiblemente no aparezca a la defensiva de primera entrada en el reencuentro tras aquel episodio. Sin embargo, es claro que esos aficionados quieren ver cambios en un equipo acostumbrado a jugar bien, pero que en el arranque del Clausura 2024 no lo ha hecho.

No sería de extrañar que Alajuelense regrese a la idea de siempre de Andrés Carevic, a esa propuesta con la que el equipo tiene claridad en su juego y halla goles sin complicaciones.

La Liga llega con una tremenda urgencia al partido de este jueves 8 de febrero contra Puntarenas FC, porque es en ‘La Catedral’ donde aún no ha podido ganar. Ahí empató 0-0 con Liberia y ahí perdió 0-1 contra Cartaginés.

Fuera de su casa, Alajuelense derrotó a Sporting en el Estadio Nacional y también se dejó el triunfo a domicilio contra Puntarenas y San Carlos. Y aunque victoria es victoria, llevan el asterisco de que ninguno de esos partidos resultó fácil de resolver.

Según datos del Sistema de Información de Fútbol (Sifut), Alajuelense es el equipo que realiza en promedio más tiros por partido (14,9) y, a su vez, el que menos recibe (8,5).

También es el club con más tiros de esquina, al registrar 31 en cinco presentaciones, pero de esas acciones, solamente se generaron siete remates y ninguno terminó en gol.

Mientras que la cuenta de ‘X’ LDA_Stats dedicada a datos y análisis de Liga Deportiva Alajuelense recuenta que el equipo de Andrés Carevic ha realizado hasta ahora 84 remates, de los cuales, 22 han sido a portería, para un 26%. De esos 22, cinco se tradujeron en anotación.

Michael Barrantes habla del partido entre Alajuelense y Puntarenas FC

Una de las conclusiones expuestas ahí es que según los goles esperados, la Liga debería llevar por lo menos tres tantos más. Ese perfil también destaca que con excepción del juego frente a los norteños, en los demás encuentros Alajuelense fue más ofensivo que su rival.

“Lamentablemente se cambiaron los roles, nos costaba a veces sacar puntos importantes en canchas complicadas como Puntarenas y San Carlos. Ahora lo pudimos hacer y estamos definitivamente con una deuda pendiente en casa.

”Esperamos empezar a cumplir, a acumular triunfos en casa, buen funcionamiento y a seguir creciendo, que creo que es lo más importante”, expresó el asistente técnico de la Liga, Martín Arriola.

Alajuelense y Puntarenas FC se vuelven a ver muy rápido en el torneo. La razón es que el partido programado para este jueves 8 de febrero corresponde a la jornada 13, pero se adelantó por esa necesidad de abrirle espacio de trabajo a la Selección Nacional y por lo que será el desafío de los manudos en la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero no es la misma Liga, ni el mismo Puerto y así lo visualiza el auxiliar de Andrés Carevic.

“Creo que el escenario cambia, las condiciones de la cancha creo que son bastante diferentes. Ellos han cambiado en los últimos partidos su lineamiento táctico. Será un partido bastante diferente y también Puntarenas ha crecido bastante desde que jugamos en el Lito Pérez con respecto al Puntarenas de hoy”, analizó.

Diego Campos es felicitado por Fernando Lesme luego de su anotación en el amistoso de Liga Deportiva Alajuelense contra Sarchí. (Prensa Alajuelense)

Además, presagió que será un partido bonito, contra un equipo que juega bien y presenta buenas individualidades.

“Nosotros tenemos muy claro que tenemos que sacar el resultado, los tres puntos y tenemos que tener un buen funcionamiento”, resaltó Martín Arriola.

Michael Barrantes coincide plenamente con él, al considerar que el Puerto es un rival de cuidado y que lo que puede cambiar mucho es la forma en la que ellos jugarán, al toparse ahora en una cancha grande, aparte de que los chuchequeros lograron salir de ese bache de sus primeros juegos sin resultados.

“La gente no está satisfecha porque no hemos ganado en casa, pero las cosas no han salido tan mal porque estamos ahí cerca de los primeros lugares. Tenemos esa cuenta pendiente y esperemos hacer todo lo mejor el jueves ante Puntarenas, que sabemos que va a ser un partido muy difícil, un rival muy complicado, pero estamos en nuestra casa y ya tenemos que empezar a sumar de a tres”, opinó Michael Barrantes.

Alajuelense y su espacio de trabajo

En la Liga saben que con trabajo mostrarán una mejor cara. Al menos esa es la intención que tienen todos dentro del camerino rojinegro y pretenden que los avances se vean en su accionar este jueves.

Hubo entrenamientos, pero también fogueo, porque los rojinegros jugaron contra Sarchí. El partido quedó 4-0, con un doblete de Anthony Hernández, un anotación de Diego Campos y un autogol.

“Nos sirvió mucho de sparring para aquellos jugadores que tal vez no han tenido mucha participación y también jugamos unos que hemos venido con ritmo. Siempre es provechoso y lo más importante es que nosotros hicimos lo que el profesor quería”, relató Michael Barrantes.

Después de ese partido amistoso, la Liga continuó su preparación y viene una prueba de fuego para tratar de implementar todo lo trabajado.

“Hemos tenido la posibilidad de acumular entrenamientos, posiblemente más de los que pudimos acumular antes del comienzo del torneo y eso ha sido bueno”, dijo Martín Arriola.

Alajuelense presagia un juego diferente contra Puntarenas

A pesar de que no tuvieron algunos días a los futbolistas que se fueron a la Selección, fue un espacio importante para quienes llegaron en este periodo de pases.

“Necesitaban trabajar, el tiempo de trabajo no había sido mucho, debido a que se venía jugando mucho. Ha sido provechoso desde todo punto de vista y esperamos que a partir del jueves retomemos la senda de la victoria y vayamos retomando el funcionamiento”, agregó el asistente de la Liga.

Herediano marcha líder del Torneo de Clausura 2024 con 12 puntos en cinco partidos; mientras que Saprissa, Cartaginés, Guanacasteca y Alajuelense tienen diez unidades. De todos ellos, los morados registran un partido más.

